על רקע הנתונים המדאיגים שממשיכים לזרום מבתי החולים והמרפאות בריכוזים החרדיים, המצביעים על זינוק חד ומבהיל בתחלואת השפעת והחצבת, החליט מגיש 'כיכר השבת', יוסי סרגובסקי, לעצור הכל ולצאת בפנייה נרגשת וישירה לציבור ההורים.

בתיעוד הווידאו שהפך לוויראלי מיד עם פרסומו, נראה סרגובסקי כשהוא מתחיל בדיווח יבש על נתוני התחלואה, אך במהרה עוצר את שטף הדיבור, מוריד את האוזנייה ומדבר מדם ליבו.

"תשכחו מהכתב. מדבר אליכם עכשיו אבא", פותח סרגובסקי את המונולוג הנוקב, וחושף את המציאות הכואבת שפגשה אותו בפתח ביתו: "בגן של הילד הקטן שלי, שלושה חברים שלו לא הגיעו הבוקר. הם מאושפזים במצב לא פשוט. שלושה עולמות מלאים שנלחמים על הבריאות שלהם בגלל מחלות שיש להן פתרון פשוט".

בסרטון, המשלב קטעים משיחות שערך סרגובסקי עם בכירי הרופאים ורבנים פוסקי הלכה, הוא מציג תמונת מצב מדאיגה של שאננות ציבורית מול סכנת נפשות ממשית. המומחים, המופיעים בסרטון בזה אחר זה, מזהירים באופן חד משמעי: "מדובר בפיקוח נפש, מי שלא מתחסן מסכן את סביבתו".

אך החלק החריף ביותר במונולוג מופנה כלפי הממסד. סרגובסקי תוקף במילים קשות את אוזלת היד של משרד הבריאות בכל הנוגע להסברה במגזר החרדי: "הם ישנים. אין קמפיינים, אין כסף, אין מודעות. אנחנו שקופים בשבילם. מבחינתם שהחרדים 'יסתדרו'. אבל דווקא בגלל זה, אם הם מפקירים אותנו - אנחנו נציל את עצמנו".

סרגובסקי מסיים את הדברים בקריאה נרגשת שהפכה לזעקת השעה: "אל תחכו שזה ידפוק אצלכם בדלת. קחו את הילדים עכשיו לקופת חולים, תבדקו אותם, תחסנו אותו - ותצילו אותם ממוות".

