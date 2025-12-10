כיכר השבת
מונולוג מטלטל, שכל הורה חייב לראות

יוסי עצר את השידור וזעק: "נמאס לי לשתוק, הילדים מתים סתם בגלל משרד הבריאות" • צפו 

בצעד חריג עצר מגיש 'כיכר השבת' יוסי סרגובסקי את רצף הדיווחים באולפן ופרץ במונולוג אישי וכואב ובמתקפה על שר הבריאות חיים כץ - על רקע התפרצות מחלות השפעת והחצבת בריכוזים החרדיים • כשבגן של בנו מאושפזים שלושה ילדים במצב לא פשוט ומשרד הבריאות נותר אדיש ומשלב ידים, למה כי זה חרדים  שמתים? זעקת ההורים האומללים שאיבדו את ילדיהם בגלל השר כץ: "אל תחכו לכיסא הריק הבא" • צפו והפיצו (חרדים)

הזעקה של יוסי סרגובסקי

על רקע הנתונים המדאיגים שממשיכים לזרום מבתי החולים והמרפאות בריכוזים החרדיים, המצביעים על זינוק חד ומבהיל בתחלואת השפעת והחצבת, החליט מגיש '', יוסי סרגובסקי, לעצור הכל ולצאת בפנייה נרגשת וישירה לציבור ההורים.

בתיעוד הווידאו שהפך לוויראלי מיד עם פרסומו, נראה סרגובסקי כשהוא מתחיל בדיווח יבש על נתוני התחלואה, אך במהרה עוצר את שטף הדיבור, מוריד את האוזנייה ומדבר מדם ליבו.

"תשכחו מהכתב. מדבר אליכם עכשיו אבא", פותח סרגובסקי את המונולוג הנוקב, וחושף את המציאות הכואבת שפגשה אותו בפתח ביתו: "בגן של הילד הקטן שלי, שלושה חברים שלו לא הגיעו הבוקר. הם מאושפזים במצב לא פשוט. שלושה עולמות מלאים שנלחמים על הבריאות שלהם בגלל מחלות שיש להן פתרון פשוט".

בסרטון, המשלב קטעים משיחות שערך סרגובסקי עם בכירי הרופאים ורבנים פוסקי הלכה, הוא מציג תמונת מצב מדאיגה של שאננות ציבורית מול סכנת נפשות ממשית. המומחים, המופיעים בסרטון בזה אחר זה, מזהירים באופן חד משמעי: "מדובר בפיקוח נפש, מי שלא מתחסן מסכן את סביבתו".

אך החלק החריף ביותר במונולוג מופנה כלפי הממסד. סרגובסקי תוקף במילים קשות את אוזלת היד של משרד הבריאות בכל הנוגע להסברה במגזר החרדי: "הם ישנים. אין קמפיינים, אין כסף, אין מודעות. אנחנו שקופים בשבילם. מבחינתם שהחרדים 'יסתדרו'. אבל דווקא בגלל זה, אם הם מפקירים אותנו - אנחנו נציל את עצמנו".

סרגובסקי מסיים את הדברים בקריאה נרגשת שהפכה לזעקת השעה: "אל תחכו שזה ידפוק אצלכם בדלת. קחו את הילדים עכשיו לקופת חולים, תבדקו אותם, תחסנו אותו - ותצילו אותם ממוות".

צפו במונולוג המלא והמטלטל

על מה מדובר? חצבת או שפעת?
שוש
גם וגם! מחלות שמשתוללת בריכוזים חרדים במיוחד ירושלים ובית שמש
שרה
הענין שחיסון של השפעת תואם לזן של שנה שעברה שהוא פחות עוצמתי מהשנה. וחצבת זה בסל של הבריאות לפי סדרת חיסונים. למה באמת אנשים נמנעים מלחסן חצבת?
שוש
איזה שטויות החיסון לשפעת לא באמת עוזר זה מוכח שגם מי שמתחסן חולה החיסון לחצות באמת חובה!!
ממממ
מה הקשר למשרדהבריאות . שאנשים יתחילו לחשוב בעצם
מה הקשר
יש מי שזקוק לתיקשורת
יונה
כל הכבוד!! אם הצלחת לגעת בלב , ובטוח הצלחת, אז הרי זכית להיות כל המציל נפש אחת מישראל ... עשית את זה הכי טובשאפשר הבעיה שכל הפייק המטורלל מגיע אלינו בכל דרך . למען ה', אי אפשר לקנוס את המדומינים האלה ??
נחמה
שיראה את זה קודם ואח"כ ידבר an inconvenient study by the highwire
אח
מי יכול להסביר מדוע המחלות מתפרצות בריכוזים חרדיים? האם הילדים חוסנו? לא חוסנו?
חניתה
אז שוב משרד הבריאות אשם? אנשים הזויים. דווקא במגזר החרדי, מחליטים לא לשמוע להמלצות משרד הבריאות והרופאים לחסן, וכשנדבקים במחלות, ולא עלינו מתים, מאשימים את הממשלה... מביך.
דוד
לדעתי הוא פשוט מבין באיזו שפה צריך לדבר אל קהל היעד. כשאתה מאשים את החילונים וכו', אז קל יותר להשפיע אחר כך על חרדי לפעול... זה הכל.
יהודי שמבין
הבן שלי כבר בן 40 ויותר.בילדותו עוד היה קיים מוסד טיפת חלב שהיה עירוני אבל התנהל לפי תקנות משרד הבריאות. בדור של הבן שלי החלו החיסון חצבת.אנינילדת 50 כמובן לא חוסנתי וחלילי בגיל 4 וזו מחלה קשה.אני סוכרת עד היום כמעט 70 שנה אחרי את המילה
יונה ניצן
אכלו לי שתו לי מתנהגים בחוסר אחריות ומטילים את האחריות על אחרים מה עוד חדש?
שכל
רגע, כאן לא תופס "תורה מגנא ומצלא" ?
שכל
למה מכניסים לגן ילדים שלא מתחסנים??? וגם צריך לתת קנס גבוה להורים ואז אולי זה יזיז להם..
home
יוסי סרגובסקי שאפו ענק אתה מציל חיים כפשוטו
שולמית
מה אתה רוצה מהשר כץ? משרד הבריאות קורא מעל כל במה ללכת להתחסן מה אתה רוצה שיתפסו אנשים באוזניים? או אולי קצת 'צומי'?
אלי
יוסי, כולנו אוהבים אותך! כנראה שרק כך צריך לדבר לציבור, כמו לילדים קטנים, להרים את הקול ולזעוק!
יאיר

