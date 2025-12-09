לנוכח עלייה חדה ומדאיגה במקרי שפעת ומחלות נשימתיות בעולם, ראשי מערכות הבריאות בבריטניה, בקנדה ובספרד מחזירים בצעד חריג את המסכות - אמצעי מניעה שנראו אי אז בתקופת הקורונה - לפי שעה כהמלצה.

גם בישראל רמת התחלואה ממשיכה לזנק ושלושה ילדים חולי שפעת מתו בימים האחרונים מסיבוכי המחלה. במחלקת טיפול נמרץ ילדים ברמב"ם נלחמים על חיי תינוק בן שמונה חודשים עם סיבוכי שפעת. הוא מחובר למכונת אקמו (שמחליפה פעולת לב-ריאה) ומצבו קשה.

בבריטניה, דניאל אלקלס, מנכ"ל שירות הבריאות הלאומי בבריטניה שמייצג את בתי החולים והאמבולנסים בשירות הממלכתי, קרא לכל מי שחווה תסמיני הצטננות או שפעת לחבוש מסכות במרחבים ציבוריים.

אלקלס הסביר שכל מי שמשתעל או מתעטש, אך אינו חולה מספיק כדי להישאר בבית, חייב לעטות מסכה במרחבים ציבוריים, כולל במשרד ובתחבורה ציבורית, כדי למנוע את העברת הנגיף לאחרים. שילוב של מזג אוויר חם ולח (במקומות סגורים), יחד עם העובדה שילדים עדיין נמצאים בבית הספר, יוצר "תנאים מושלמים להפצת השפעת", לדבריו.

בקנדה, רשות הבריאות של מערב קוויבק הכריזה על חובת עטיית מסכות בבתי חולים, מוסדות סיעוד ובבתי אבות, עד להודעה חדשה. הרשות הסבירה כי עונת השפעת המוקדמת הובילה לעלייה בנגיפי נשימה, התפרצויות וביקורים בחדרי מיון.

בספרד, משרד הבריאות הציג פרוטוקול מניעה חדש בתיאום עם מחלקות הבריאות של 17 אזורים אוטונומיים, לאחר עלייה חדה במקרי שפעת וקורונה. במדריד ובערים גדולות אחרות, מקרי השפעת הכפילו את עצמם פי שלושה לעומת אותה תקופה אשתקד.

הרשויות בספרד הדגישו כי השימוש במסכות, עבודה מרחוק, קמפיין חיסונים ואוורור משופר - נועד כדי למנוע עומס יתר על מערכת הבריאות. עטיית מסכות תועדף בבתי חולים, בתי אבות ובאזורים עם אוכלוסיות פגיעות. כמו כן מעודדים עבודה מרחוק במקומות שבהם הסיכון להעברת הנגיף גבוה, מה שמצמצם את החשיפה במשרדים ובתחבורה ציבורית.