חסנו את ילדכם!

הקורבן ה-12: תינוק בן 11 חודשים, שטרם חוסן והיה מחובר לאקמו - נפטר מסיבוכי מחלת החצבת

תינוק בן 11 חודשים ללא מחלות רקע, שטרם חוסן, נפטר בעקבות סיבוכי מחלת החצבת | התינוק הועבר לפני כשבוע ממרכז רפואי צפון (פוריה) לבית החולים רמב"ם, שם חובר לאקמו, אך הבוקר נפטר | זהו הקורבן ה-12 של המחלה, כאשר מרבית הנפטרים הם תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד המחלה (בארץ)

סימני הפריחה של החצבת. אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

משרד הבריאות מעדכן כי תינוק בן 11 חודשים ללא מחלות רקע, שטרם חוסן, נפטר היום (שלישי) בעקבות סיבוכי מחלת החצבת.

בעקבות מצבו הועבר התינוק לפני כשבוע ממרכז רפואי צפון (פוריה) לבית החולים רמב"ם, שם חובר לאקמו.

במשרד הבריאות מציינים שוב כי מרבית 11 מקרי התמותה האחרים, הנפטרים הם תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד המחלה. החצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. החיסון מציל חיים.

נכון להיום מאושפזים תשעה חולי חצבת בבתי החולים, אחד מהם בטיפול נמרץ.

דר אורי פולק, מנהל המערך לטיפול נמרץ ילדים, המרכז הרפואי הדסה, על מחלת החצבת והחיסון כנגד המחלה (צילום: משרד הבריאות)

המלצות לגבי חיסון:

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית)

במקומות עם התפרצות:

  • הקדמה של מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי.
  • המלצה לחיסון נוסף לתינוקות בגילי 11-6 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

אזורים המוגדרים בהתפרצות נכון לעכשיו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד, צפת, נתיבות, חיפה, טבריה, המועצה האזורית מטה בנימין והישוב תקוע.

במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.

משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן, להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילי 6-11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים עם התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.

