חסנו את ילדכם! הקורבן ה-12: תינוק בן 11 חודשים, שטרם חוסן והיה מחובר לאקמו - נפטר מסיבוכי מחלת החצבת תינוק בן 11 חודשים ללא מחלות רקע, שטרם חוסן, נפטר בעקבות סיבוכי מחלת החצבת | התינוק הועבר לפני כשבוע ממרכז רפואי צפון (פוריה) לבית החולים רמב"ם, שם חובר לאקמו, אך הבוקר נפטר | זהו הקורבן ה-12 של המחלה, כאשר מרבית הנפטרים הם תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד המחלה (בארץ)

מל מישאל לוי כיכר השבת | 12:48