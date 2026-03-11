כיכר השבת
"צריך לדאוג לעצמנו"

הפנים האמיתיות של הירדנים נחשפים: הפסיקו את ייצוא הירקות לישראל

ארגוני החקלאים מנצלים ובצדק את העובדה שבירדן החליטו להפסיק את ייצוא הירקות לישראל - בזמן מלחמה ובזמן שיש חשש בישראל לביטחון המזון (חדשות כלכלה, מלחמה)

עגבניה (צילום: Shutterstock)

ממשלת ירדן החליטה לעצור את ייצוא העגבניות והמלפפונים למשך עשרה ימים לישראל - בשל המלחמה.

בירדן תירצו את הפסקת הייצוא בכך שהם דואגים קודם כל לאזרחים שלה, אך בהתאחדות חקלאי ישראל אומרים היום (רביעי) כי מדובר בתמרור אזהרה למדינה לחשיבות שמירת הייצור המקומי וביטחון המזון.

יו״ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ״ל תנועת המושבים, עמית יפרח ומזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל, אורי דורמן אומרים: ״החלטת ירדן ממחישה אמת פשוטה: מדינה אחראית דואגת קודם כל לביטחון המזון של אזרחיה״.

עוד נמסר מההנהגה החקלאית: ״ביטחון מזון מתחיל בחקלאות מקומית חזקה. בכל העולם מבינים שבשעת חירום כל מדינה דואגת לעצמה ולכן אסור למדינת ישראל לבסס את ביטחון המזון שלה על יבוא ועל מדינות זרות״.

1
שטויות , כל הצרכנים מסכימים לא לאכול ירקות כמה ימים , העיקר שיהיה זול ,ויבוא יוצר הוזלה ..ותחרות יוצרת הוזלה .
גאון

