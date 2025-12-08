בעקבות התפרצות השפעת בישראל, נערך הלילה במשרד הבריאות דיון מיוחד של הצט"מ - צוות מומחים לטיפול במגפות, בהשתתפות אנשי מקצוע מבתי החולים, הקהילה, האקדמיה ומשרד הבריאות.

אנשי המקצוע במשרד הציגו סקירה מקיפה של נתוני תחלואת השפעת בארץ ובעולם. מהנתונים שהוצגו בדיון עולה כי עונת השפעת בישראל ובמדינות נוספות החלה השנה מוקדם ובעוצמה גבוהה, כולל תחלואת ילדים משמעותית. בהתבסס על המגמות בעולם, צפויה עונת תחלואה קשה.

לאחר בחינת המידע העדכני, המליץ הצט"מ לקרוא לכלל האוכלוסייה להתחסן נגד שפעת.

המומחים הדגישו כי אף שהחיסון אינו מונע לחלוטין הידבקות, הוא מהווה גורם משמעותי בהפחתת חומרת המחלה ומסייע באופן ניכר בצמצום הסיכון לתחלואה קשה ולתמותה.

הרופאים בצט"מ המליצו שאנשים עם תסמינים - חשוב שיהיו בבית עד החלמה ולא יחשפו אחרים לתחלואה, כולל להימנע מהגעת ילדים חולים למסגרות חינוכיות על מנת שלא להדביק ילדים אחרים.

משרד הבריאות מדגיש כי החיסון בטוח, מומלץ מגיל שישה חודשים ומעלה, ומהווה את ההגנה היעילה ביותר עבור הציבור. החיסון זמין וניתן ללא תשלום בקופות החולים.

במשרד הבריאות ציינו כי גורמי המקצוע במשרד ימשיכו וידונו בדרכים להעלאת שיעורי ההתחסנות לשפעת כמו גם בנושאים נוספים שעלו בדיון צוות המומחים.