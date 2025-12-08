כיכר השבת
"צפויה עונת תחלואה קשה"

משרד הבריאות כינס דיון מיוחד בעקבות התפרצות השפעת | אלו ההמלצות

בעקבות התפרצות השפעת בישראל, נערך במשרד הבריאות דיון מיוחד של צוות מומחים לטיפול במגפות, ובסיומו הוחלט להמליץ לכלל האוכלוסייה להתחסן נגד שפעת | בנוסף, ההמלצה למי שחולה היא להישאר בבית עד ההחלמה (בריאות)

2תגובות
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

בעקבות התפרצות השפעת בישראל, נערך הלילה במשרד הבריאות דיון מיוחד של הצט"מ - צוות מומחים לטיפול במגפות, בהשתתפות אנשי מקצוע מבתי החולים, הקהילה, האקדמיה ומשרד הבריאות.

אנשי המקצוע במשרד הציגו סקירה מקיפה של נתוני תחלואת השפעת בארץ ובעולם. מהנתונים שהוצגו בדיון עולה כי עונת השפעת בישראל ובמדינות נוספות החלה השנה מוקדם ובעוצמה גבוהה, כולל תחלואת ילדים משמעותית. בהתבסס על המגמות בעולם, צפויה עונת תחלואה קשה.

לאחר בחינת המידע העדכני, המליץ הצט"מ לקרוא לכלל האוכלוסייה להתחסן נגד שפעת.

המומחים הדגישו כי אף שהחיסון אינו מונע לחלוטין הידבקות, הוא מהווה גורם משמעותי בהפחתת חומרת המחלה ומסייע באופן ניכר בצמצום הסיכון לתחלואה קשה ולתמותה.

הרופאים בצט"מ המליצו שאנשים עם תסמינים - חשוב שיהיו בבית עד החלמה ולא יחשפו אחרים לתחלואה, כולל להימנע מהגעת ילדים חולים למסגרות חינוכיות על מנת שלא להדביק ילדים אחרים.

משרד הבריאות מדגיש כי החיסון בטוח, מומלץ מגיל שישה חודשים ומעלה, ומהווה את ההגנה היעילה ביותר עבור הציבור. החיסון זמין וניתן ללא תשלום בקופות החולים.

במשרד הבריאות ציינו כי גורמי המקצוע במשרד ימשיכו וידונו בדרכים להעלאת שיעורי ההתחסנות לשפעת כמו גם בנושאים נוספים שעלו בדיון צוות המומחים.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2

2
חבל שךא דני גם בהעלאת ימי המחלת ילד לאמהות לילדים, כי זה לא מתכתב עם הרצום של המנהלים שהעןבדים יעבדו ושאין מספיק ימי מחלת.ילד
אמא לשלושה עובדת במשרה מלאה
1
אני שנים עשיתי חיסון נגד שפעת והייתי יותר חולה מהחיסון מאשר השםעת
כהן

כיכר השבת
