כיכר השבת
אזהרות בתי החולים

"עומס שיא שלא היה כמוהו מאז הקורונה": מאות מאושפזים עם שפעת, ילדים ותינוקות במצב קשה

שני פעוטות במצב אנוש ובת 5 במצב קשה בהדסה, שתי תינוקות במצב קשה חוברו לאקמו ברמב"ם | בית החולים מזהיר משיא של ביקוש למכשירי אקמו ועומס שלא היה כמותו במחלקת טיפול נמרץ ילדים מאז שיא מחלת הקורונה | "חיסון ילדים, תינוקות ומוחלשי מערכת חיסונית בהתאם להתוויית משרד הבריאות, הם קריטיים במניעת תחלואה קשה" | הנתונים ודרכי הזהירות (אקטואליה)

חיסון נגד שפעת (צילום: Shutterstock)

בבתי החולים ברחבי הארץ מדווחים על עומסי מאושפזים בשל מגיפת השפעת. בין היתר ילדים ותינוקות מאושפזים במצב קשה עד אנוש.

מבית החולים הדסה נמסר כי במחלקות הילדים בבתי החולים הדסה עין כרם והדסה הר הצופים בירושלים מטופלים כל העת בימים אלה ילדים בכל הגילאים הזקוקים לאשפוז בשל מחלת השפעת.

מצבם יציב, חלקם נזקקים לתמיכה נשימתית. יש חריגים שמצבם קשה עד אנוש. ביחידה לטיפול נמרץ בהדסה עין כרם, מטופל תינוק בן שנה וחצי עם סיבוכים שלאחר שפעת, מונשם מורדם במצב אנוש. כמו כן מטופל בן שנתיים, עם שפעת בקבלתו, במצב אנוש.

בת 5 מאושפזת עם חצבת פעילה, הונשמה בקבלתה עקב חסימת דרכי אויר כבר בחדר מיון. מצבה קשה אך יציב.

"צוותי הדסה מדגישים בפני הציבור כי חיסון ילדים, תינוקות ומוחלשי מערכת חיסונית בהתאם להתוויית משרד הבריאות, הם קריטיים במניעת תחלואה קשה", נמסר מבית החולים.

המרכז הרפואי רמב"ם פרסם היום כי במחלקת טיפול נמרץ ילדים ברמב"ם מטופלים כעת שתי תינוקות (8 חודשים, 13 חודש) במצב קשה עקב סיבוכי שפעת, וכי הם חוברו למכשיר אקמו.

תינוק נוסף חובר לאקמו עקב סיבוכי מחלת החצבת בשבוע שעבר, מצבו עדיין קשה. תינוק רביעי חובר לאקמו עקב בעיה רפואית שאינה מחלה נגיפית.

בסך הכל מחוברים כעת במחלקה ברמב"ם 4 תינוקות למכשירי אקמו - "עומס שלא היה במחלקת טיפול נמרץ ילדים ברמב"ם מאז שיא מחלת הקורונה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר