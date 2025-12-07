בבתי החולים ברחבי הארץ מדווחים על עומסי מאושפזים בשל מגיפת השפעת. בין היתר ילדים ותינוקות מאושפזים במצב קשה עד אנוש.

מבית החולים הדסה נמסר כי במחלקות הילדים בבתי החולים הדסה עין כרם והדסה הר הצופים בירושלים מטופלים כל העת בימים אלה ילדים בכל הגילאים הזקוקים לאשפוז בשל מחלת השפעת.

מצבם יציב, חלקם נזקקים לתמיכה נשימתית. יש חריגים שמצבם קשה עד אנוש. ביחידה לטיפול נמרץ בהדסה עין כרם, מטופל תינוק בן שנה וחצי עם סיבוכים שלאחר שפעת, מונשם מורדם במצב אנוש. כמו כן מטופל בן שנתיים, עם שפעת בקבלתו, במצב אנוש.

בת 5 מאושפזת עם חצבת פעילה, הונשמה בקבלתה עקב חסימת דרכי אויר כבר בחדר מיון. מצבה קשה אך יציב.

"צוותי הדסה מדגישים בפני הציבור כי חיסון ילדים, תינוקות ומוחלשי מערכת חיסונית בהתאם להתוויית משרד הבריאות, הם קריטיים במניעת תחלואה קשה", נמסר מבית החולים.

המרכז הרפואי רמב"ם פרסם היום כי במחלקת טיפול נמרץ ילדים ברמב"ם מטופלים כעת שתי תינוקות (8 חודשים, 13 חודש) במצב קשה עקב סיבוכי שפעת, וכי הם חוברו למכשיר אקמו.

תינוק נוסף חובר לאקמו עקב סיבוכי מחלת החצבת בשבוע שעבר, מצבו עדיין קשה. תינוק רביעי חובר לאקמו עקב בעיה רפואית שאינה מחלה נגיפית.

בסך הכל מחוברים כעת במחלקה ברמב"ם 4 תינוקות למכשירי אקמו - "עומס שלא היה במחלקת טיפול נמרץ ילדים ברמב"ם מאז שיא מחלת הקורונה".