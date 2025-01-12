פעוט נוסף נפטר ממחלת החצבת אך ההפחדות ממשיכות | אינטרסנטים, הכתות, הנפגעים, אנשי הטבע הקונספירטורים והאנרכיסטיים | נתונים מול מציאות: כמה אנשים מתו לפני שהיה אנטיביוטיקה וחיסונים וכמה כיום | הפרופסור שהוזכר עונה בלייב: לא אמרתי כזה דבר | התיכום של נוכל ההמונים | תחקיר מקיף אל מפיצי ההפחדות והשקרים (בריאות)
מאות
משתתפים, בהם ראשי מערכת הבריאות, אנשי ציבור וממשל, נציגים בכירים של קופות
החולים וגופי הבריאות הגדולים בישראל ורבים נוספים השתתפו ב"כנס
הלאומי לביטחון תרופתי", ביוזמת עמותת "חברים לרפואה" | סקירה נרחבת (בארץ, בריאות)
מי מאתנו לא הגיע בחייו לבית-חולים? אם בגלל אירוע פעוט שמצריך תפרים, או בגלל אירועים חמורים יותר, לנו כישראלים מובן מאליו שהמדינה מחויבת לדאוג לבריאותנו - וגם לשלם עליה | בארה"ב לעומת זאת, האזרחים הם אלו שנדרשים לשלם על הטיפול הרפואי שלהם, אם בגלל שביטוח הבריאות שלהם לא מכסה לחלוטין את המצב הרפואי או מהסיבה הפשוטה שפשוט אין להם ביטוח כלל | התוצאה: עשרות אלפי אזרחים שמתים מדי שנה, וחברות ביטוח שמשמנות את הכיסים שלהם בדם האמריקנים (מגזין כיכר)
בראיון זועם, פרופסור יהודה אדלר, מפנה אצבע מאשימה על מצבה של מערכת הבריאות • האם לדעתו אריה דרעי יהיה מוצלח כשר הבריאות? והאם הוא סולח למשה בר סימן טוב? • מי היה שר בריאות טוב? וכיצד יש להיערך בריאותית - לחורף? • צפו בריאיון (הכלכלית)
גם בלי להבין ולרדת לפרטים, נצא מהאדישות. נגלה אכפתיות ואמפתיה. יש כאן מצוקה בריאותית וגם אנושית מול סגל הרופאים. הקול שלנו, של הרבנים, של אנשי הציבור, צריך להישמע בכל סוגיה שכזו ובכל עוול חברתי (חדשות)