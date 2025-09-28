פעוט נוסף שישי במספר, נפטר השבת לאחר שחלה בחצבת. עוד משפחה יושבת שבעה על בנם הפעוט בעוד שבתי החולים מאושפזים 25 חולים רובם ילדים מתחת לגיל 6 שלא חוסנו. שמונה מהם מאושפזים במחלקות לטיפול נמרץ, ואחד מחובר למכשיר אקמו. זה כואב במיוחד כי ככל הנראה היה ניתן למנוע את הטרגדיה הזו, את ההדבקה ההמונית המתרחשת במקומות ממסוימים.

אבל למה אנשים לא מתחסנים? ברור לנו שהם עושים את זה מתוך דאגה לילדים שלהם. אבל מה הם חושבים שהם יודעים יותר מכל המומחים והרבנים שהורו כן להתחסן? 99% מהממסד הרפואי בארץ ובעולם ורוב מוחלט של הרבנים מכל העדות והחוגים מורים להתחסן, בנוסף בעקבות ההתפרצות במגזר החרדי אף הוציאו בד"צ העדה החרדית קריאה דחופה להורים: לכו להתחסן - פיקוח נפש. ובכל אופן, עדיין אנשים מונעים מפחד, מהחשש שמא יש צדק באותם קווי נייעס, עלונים ומודעות פרסום המופצים חזק מאוד בציבור החרדי. מי שיסתובב בבתי הכנסת, ימצא עלונים שונים אודות סכנת החיסונים. עלונים שאף מחולקים בתיבות הדואר בשכונות החרדיות. בנוסף למודעות רחוק וקווי חדשות המזהירים אודות סכנות הסיכונים ומלאים במידע מטעה ולא נכון. רק הבוקר צילמתי בכניסה לצרכניה גדולה עלון על כך שחיסון החצבת גורם לאוטיזם ומוות.

צולם הבוקר בירושלים: עלונים נגד חיסונים לצד עלונים על צניעות והשגחה פרטית. ( צילום: משה מנס )

מה שהם לא יודעים הוא שמאחורי מפיצי ההפחדות, יש אינטרסים שונים ומשונים כך שהחלטתי לבדוק בצורה מקיפה בין מתנגדי החיסונים השונים.

1. בעלי האינטרסים: כסף, כבוד, השפעה. הגעה לקהל יעד טיפש ותמים.

בארץ ישנן כמה דמויות "רפואיות", חלקן באיצטלה רבנית, המשווקות תרופות, טיפולים, שיעורים ומפגשי יעוץ בכסף רב. מהטרנד הזה מתפרנסים כאלו שמתיימרים למכור "תחליפי חיסון" או לטפל ב"כל בעייה קיימת או בנזקי חיסון". חלקם נוכלים גמורים שפועלים בעבור בצע כסף, וחלקם פשוט מתפרנסים מהפרסום המגיע עם הפצת השקרים ודרכו מגיעים לקהל תמים. להלן דוגמאות:

א. אחד ממפיצי ההפחדות הגדול ביותר במגזר החרדי היה בעבר נחשב כמקובל ואהוב, אך בעקבות התנהלותו ומלחמותיו, התבטא נגדו מרן הרב עובדיה בחריפות והוא הפך באחת ל'מוקצה' במגזר. הדרך שלו לחזור לכותרות על מנת לקבל פרסום והשפעה עוברת ככל הנראה דרך הפצת קונספירציות והפחדות שונות ומשונות.

באחד הסרטונים שלו מופיע קונספירטור נוסף: דוקטור אריה אבני, אשר בשנת 2000 פוטר משירותי בריאות כללית, ננזף, ורשיונו לעסוק ברפואה הותלה לחודש. הוא מפורסם בהתנגדותו לרפואה - כמו שיטת קומפרסים של כרוב "במקום טיפול קונבנציונאלי" - ובאמירות קשות כגון: "האונקולוגים הם התורמים העיקריים לכריית קברם של 10,000 חולי סרטן בישראל"; "ראשי משרד הבריאות הם פגומי מוח, הם שטופי מוח… הם עלובי החיים ומעודדי המוות". בכתבת תחקיר שנעשתה עליו נחשף כי הוא לוקח 1,000 שקל עבור זיוף פנקס חיסונים.

ב. דוקטור מוכר ומפורסם במגזר החרדי המפרסם מודעות על "החיים בריאים יותר ללא ניתוחים" ומפרסם בעיתונות החרדית על שלל טיפולים שפותרים כל בעיה קיימת, יש לו ספר שלם נגד הרפואה הרגילה והוא מוכר תרופות לטיפול ומניעת הידבקות בקורונה. רשיונו נשלל בעקבות כך שנתגלו בתרופות ה"טבעיות" שלו סטרואידים וחומרים מסוכנים, הוא כמובן טוען שרודפים אותו וכו'.

ג. כל מיני אושיות רשת מפיצות מידע מנותק מהמציאות כמו גם קונספירציות הזויות על "העולם שטוח" "הם שולטים בנו". מעבר לרצון שלהם ליצור סרטונים וויראלים שמטבע הדברים מעוררים ויכוחים ודיונים ומקבלים תפוצה ויראלית, הם גם פונים אל אותם אנשים תמימים במטרה למכור להם כל מיני מוצרים מפוקפקים או בסיכון גבוה או לפעמים הונאות של ממש כמו מטבעות וירטואלים, קרקעות על הירח, השקעות מוזרות. והם גם יודעים להגיד טקסטים מרשימים על "לצאת ממבוך העכברים" "האמת על הכלכלה שלא יספרו לכם" "רק ככה עשיתי את המליון הראשון שלי", ומי יקנה אם לא אותם כבשים פתיים?

ד. יש יועץ עסקי שיצר סדרת סרטונים פופולרית בשם "האמת על הקורונה", שקיבלה עשרות אלפי צפיות. בהרצאותיו הוא עורך השוואות בין המציאות בישראל לגרמניה הנאצית. הוא מזכיר את השואה, את היטלר, את הטלאי הצהוב ואת ד"ר מנגלה לטובת ההסבר שהוא מציע לקורונה בישראל.

מה האינטרס? ובכן, אותו יועץ מוכר גם קורס הישרדות קורונה, החיסון המנטלי לקורונה, של חברת וידיס שירותי ניהול בע"מ. חשוב גם להדגיש שאותו דני הוא מנכ"ל "העמותה לשגשוג וביטחון במזרח התיכון" אשר מזוהה עם מייסד הסיינטולוגיה.

2. הכתות

בקבוצה 1 הזכרנו את אותו יועץ עסקי המשתייך לכת הסנטולוגיה. הם עומדים לכאורה מאחורי גופים וקבוצות המשתייכים לאותה 'אמונה': "אמהות נגד ריטלין", "אנשים משנים מצבים" ו"ישראל אומרת לא לריטלין". לפי אמונת הסיינטולוגים, הממסד הפסיכיאטרי הוא תולדה של קונספירציה קומוניסטית-נאצית.

באתר יד לאחים מופיע: "הסיינטולוגיה היא דת סודית וממודרת, מרקם של כזב, הונאה ופנטזיה. הפרקטיקות שלה מהוות איום רציני מבחינה רפואית, מוסרית וחברתית. היא גורמת למחלוקות, חשדות וחוסר אימון בין בני משפחה ומערימה קשיים כספיים".

אבל זה לא התחיל אצלם. כבר בתקופת האבעבועות השחורות הטיף הכומר הנוצרי ג'ון גיבס לרעיון שחיסונים הם נגד רצון בורא עולם. הוא טען באוזני קהל שומעיו, רובם באי כנסיה, שבטבע יש מספר קבוע של מחלות, לדבריו למרות שאבעבועות השחורות היא מחלה קטלנית - זה הוא רצון הבורא. הדברים כמובן נוגדים את האמונה היהודית על דבר חובת ההשתדלות והרשות שניתנה לרופא לרפא.

עד היום יש זרמים בתוך כת עדי השם שמתנגדים לכל עירוי דם או חיסון בטענה שהוא הפרה ישירה של הברית הנצחית שאלוקים כרת עם נח לאחר המבול…

גם לקבוצות קונספרטיביות בקבוצת היהודים המשיחיים יש התנגדות לחיסונים כאשר לדבריהם יש "ראיות" מתוך הברית החדשה שהחיסונים הם במטרה להתקין בנו ברקוד (בעבר זה היה ברקוד כאן זה שבב).

3. הקונספירטורים.

לרובם אין אינטרס כלכלי, אבל הם מאמינים ברצינות בשטויות ובהזיות שונות ומופרכות. למה הם מאמינים בזה? כי זה נותן להם יכולת להתמודד עם מציאות מורכבת, עוזר להם להתמודד עם הדיסוננס קוגניטיבי, בנוסף זה נותן להם שייכות ויחודיות שרק הם יודעים את "האמת".

אין מגיפה הכל הונאה. החיסונים והמחלות זה מזימה של אנשי הסדר העולמי החדש, הדיפ סטייט, הבונים החופשיים, הציונות השבתאית יחד עם ממשלת הצללים שהמציאו מגיפה בשביל להחדיר לנו צ'יפים, בשיתוף פעולה עם אנשי הלטאה וצאצאי הנאצים הם מתקינים אנטנות ג'י פייב עם קרני מיקרוגל ומרססים כמטריילס ממטוסים, כך הם שולטים בנו, מאלפים אותנו ומדללים אותנו. כת השטן האילומינטים מאורגנים בתוכנית זדונית של הארגון הסודי אג'נדה 21 שמעורבים בה חברי הכנסת החרדיים יחד עם שדים וליליות. מדובר בתוכנית ניסויים בבני אדם במטרה להשמיד את העם היהודי ולסחור בילדים שלנו ולמכור אותם לאינשי דלא מעלי.

אך זה לא הסוף, בדיקה קצרה באתרי הקונספירציות תגלה לכם כי כדור ארץ שטוח / יש תקשור עם עולמות חיצוניים / נתניהו הוא נציג כת השטן / ישראל עומדת מאחורי גל הטרור העולמי / גזע חייזרי של אנשי לטאה הוא זה שמסתתר בכדור הארץ ושולט ברוב מנהיגי העולם / חברות אנטי וירוס מעודדות ייצור וירוסים / הנחיתה על הירח בוימה על ידי שחקנים על אדמת אמריקה / מעבורת החלל קולומביה מחוללת סופות טורנדו / מערכת כיפת ברזל אינה מיירטת באמת את הרקטות הנורות לעבר מדינת ישראל וכו'...

לפעמים יש בסיס של אמת בטענות ועל כך הם מבססים תאוריות שלמות שנראות במבט ראשון כאילו אינן ניתנות להפרכה. אך במרבית המקרים עיון קצר בדבריהם האוחזים ביומרה מדעית ומתכסים באצטלה רציונלית כביכול, ציטוטים ו"ראיות" מאותם נוכלים (בקבוצה א'), מחקרים רשלניים ומוטים, ומחקרים שהם לא קראו או שבכלל קובעים את ההיפך, הונאות מכוונות, סרטוני יוטיוב וכשלים לוגיים מביכים.

אני אישית לקחתי כמה מה"ראיות" שלהם וראיתי שאין בהן דבר וחצי דבר. בתקופה האחרונה התקיים ויכוח בין איצ'ה זלובסקי מקו המידע לבין מתנגד החיסונים הרב אורי סופר, במסגרת הוויכוח הציג סופר כל מיני שמות של רופאים ופרופסורים, היו עובדות נכונות עם שקרים מוחלטים והמצאות. את אחד הפרופסורים שהוא הזכיר כביכול חיסון הקורונה פוגע היה פר' יהודה אדלר, שאלתי ישירות את אדלר והוא ענה שלא ושבכל מקרה התועלת גדולה מהסיכון. שמות נוספים שעלו בשיחה התבררו כלא רופאים או במחקרים שנמצאו כלא נכונים.

4. אנשי הטבע. שרוצים לחיות בבריאות כמו פעם.

בדרך כלל מדובר באידיאליסטים. אנשים שבאמת אוכלים בריא ומקיימים אורח חיים בריא. מה שכמובן חשוב. אבל מכאן הם הולכים ומקצינים, לדבריהם הגוף יכול לרפא את עצמו, ושכל התרופות זה רעל. רק שהם לא ממש מכירים את ההיסטוריה והרפואה.

לפני 200 שנה, תוחלת החיים הממוצעת בעולם הייתה 35 שנים (בשיקלול כל אלו שמתו מוקדם יהיו רבים...) אדם בן ‏50 נחשב לזקן מופלג. ואילו ב-2007, תוחלת החיים הממוצעת בעולם הייתה ‏5.‏67 שנים.

באמצע המאה ה-19, מכל 1,000 תינוקות שנולדו מתו בין 200 ל-300 תינוקות. כיום זה בסביבות 3 תינוקות מתוך אלף כאשר יש הבדל ברור בין מדינות עם שירותי רפואה נורמליים לכאלו שאין בהן שירותי רפואה מודרנית. הם שוכחים את המליונים שמתו ממגפת האבעבועות השחורות ואת מאות הקרבנות שמתו כאן בארץ מנגיף הפוליו.

אולי הם באמת מעדיפים שלא לקחת אנטיביוטיקה, אינסולין, עירויי נוזלים, פלאזמה, דיאליזה, השתלות, הרדמה, ושלא להשתמש ברפואה. הם מעדיפים לקחת ויטמין סי ואמבטיית שמש לכל בעיה.

ומה עם פיסטור, שעונים מכאניים, מנועים, מזגנים, טלגרף, אינפרא אדום, טיפולי שיניים, תהודה מגנטית גרעינית, חשמל, רדיו, דנ"א או קפסולה אנדוסקופית זעירה מונחית מרחוק. כל הדברים האלה ברפואה שלא היו בתקופת הסבתות שלנו. זה לא טבעי, זה מיותר, כולם בעבר הסתדרו מצוין בלי זה.

בקיצור, הם אינם מבינים ולא מאמינים בקידמה, במחקר המדעי, במתודולוגיה המדעית, ברפואה, וכמובן שלמרות כל זאת הם מרשים לעצמם לטעון שחיסונים הם מסוכנים, בלי להבין את ההשלכות של אי ההתחסנות.

5. "הנפגעים"

זו הקבוצה שהכי עצוב לי לשמוע עליה. מדובר בהורים לילדים אוטיסטים או שסובלים מפגיעות אחרות. זהו קהל שמאוד קל לו וטוב לו להאמין שקיים קשר בין החיסונים לבין הבעיות של הילדים שלהם. זו פסיכולוגית אנושית - לחפש הסברים ואשמים לבעיות ואסונות.

מבלי להכליל כמובן, חלק מההורים הללו משתכנעים שהאשמה היא בחיסון, ברופאים המושחתים, בתעשיית הפארמה תאבת הבצע ובממשלה המרושעת, וכמובן בהם עצמם בכך שעשו את הטעות הנוראה שעליהם לכפר עליה - הם מצטרפים לכת ומפיצים באופן מיסיונרי את שקריה ואת הדיסאינפורמציה הדמגוגית שלה להורים נוספים שנמצאים במצב דומה ולציבור הרחב, תוך שהם מזדהים כ"נפגעי חיסונים".

הדבר בלט בתקופת הקורונה. כלכלית ונפשית. הרבה יותר פשוט וקל לאדם שנפגע מהקורונה להאמין שמדובר במזימה עולמית מאשר להתמודד עם נגיף שאי אפשר להאשים. הרבה יותר פשוט להאשים את המדינה ברדיפת הדת כאשר סגרו את בתי הכנסת מאשר להתמודד עם גזירה משמים.

הבעיה הגדולה היא שהרבה פעמים זה מסתדר עם רדיפה אמיתית ועם טעויות מטופשות שעושה הממשל וגופי האכיפה מה שמביא אותנו לקבוצה האחרונה שלא באמת נלחמת בחיסונים, אלא נלחמת בממסד.

ילדים חרדים מתים בגלל הקרינה. ( צילום: מתוך התכתבות עם אחד ממתנגדי החיסונים )

6. מתבדלים / אנרכיסטים

מקור השם "אנרכיזם" הוא בשפה היוונית, ומשמעו "הֶעְדֵּר ארכון" (ארכון היה בעל המשרה הבכירה ביותר באתונה, המקביל לראש המדינה בימינו). משמע, אנרכיזם, במובנו הרחב הוא אמונה שכל צורת שלטון וכפייה על אחר אינם נחוצים וצריך לבטלם. לדבריהם לאף אדם אין הזכות לשלוט ולכפות את רצונותיו ודעותיו על אדם אחר.

אידאולוגיות אנרכיסטיות רבות קמו במהלך ההיסטוריה בעיקר כביקורת ומלחמה נגד ממשלות, כלכלות דתות, ונגד הסדר החברתי הקיים. כמו כן הם נלחמים בבנקים, בתעשיות המזון, בחברות התרופות ובעד זכויות האדם, זכויות בעלי החיים ולאנטי-גלובליזציה.

לעיתים זה נובע מאידיאל אך פעמים שזה נובע מחוסר אמון במערכת, כתוצאה מהרגשת פגיעה. כך שלדוגמה ניתן קבוצות קיצוניות מהימין / השמאל / הדתי / חילוני פועלים באנרכיה. יש הבדל משמעותי בין הפגנה תסכול ומחאה לבין יצירה שיטתית של אנרכיה וכאוס המתבטאת בוונדליזם חסימות כבישים ופעילות מזיקה.

ובחזרה למתנגדי החיסונים: יש כאלו שמתנגדים לחיסונים, אך כאשר נשאל אותם מדוע הם יגיבו: "כי זו ההוראה של משרד הבריאות, כי זו ההנחיה של המדינה, כי זה תרופה של תעשיית התרופות ואנחנו נתנגד לה".

אנחנו כיהודים חרדים, סובלים פעמים רבות מהתנהלות אלימה ולא הגיונית של רשויות האכיפה ורשויות החוק - אך ההשקפה שלנו כפי שקיבלנו מרבותינו היא להישמע להוראות המדינה ומוסדותיה. וכפי שכבר נכתב בפרקי אבות: "רבי חנניה סגן הכוהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות – שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו".

לסיכום.

לא כל אחד ששואל שאלות ורוצה ללמוד ולברר בנוגע לחיסונם הוא 'מתנגד חיסונים' ממש ממש לא. אין חולק על כך שאנחנו בעולם שמלא בשקרים ואינטרסים וגם לחברות התרופות ולמוסדות הרפואיים יש כאן אינטרסים. ההיפך. כל השאלות שיש לאנשים על החיסונים ועל הסיכונים - הן שאלות טובות וראוי שישאלו וילובנו. אבל אל תהיו כבשים. תפתחו את העיניים לראות מי עומד מאחורי המידע המופץ ומה האינטרסים שמסתתרים מאחורי כל המידע הזה.

בנוסף, גם אם קשה לכם לבדוק, תסמכו על גדולי הדור. תעשו ככל אשר יורו אתכם. תסמכו על הרבנים ומומחי הבריאות הגדולים. בהם גם רבים מאנ"ש כגון הרב פירר, הרב בנימין פישר והרב יוסי הרבליך. הם אלו שעוסקים בכך יום יום 24/7 והם אלו שברגע האמת יעזרו לכם בשעת מצוקה. אל תכנעו להפחדות של עלונים שאף אחד לא יודע מי עומד מאחריהם.

אל תתנו להם לשטוף לכם את המוח. אל תחליטו על הימנעות מפעולה אקטיבית להצלת חיים בגללל פחד!