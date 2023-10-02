פעוט נוסף נפטר ממחלת החצבת אך ההפחדות ממשיכות | אינטרסנטים, הכתות, הנפגעים, אנשי הטבע הקונספירטורים והאנרכיסטיים | נתונים מול מציאות: כמה אנשים מתו לפני שהיה אנטיביוטיקה וחיסונים וכמה כיום | הפרופסור שהוזכר עונה בלייב: לא אמרתי כזה דבר | התיכום של נוכל ההמונים | תחקיר מקיף אל מפיצי ההפחדות והשקרים (בריאות)
לנוכח העלייה בתחלואת הקורונה בישראל - ששוב מרימה ראש, גורם במשרד הבריאות, מבהיר כי יש עלייה במאושפזים בבתי החולים, והם מוטרדים מכך - "מדובר בתחילת גל תחלואה, מומלץ לאנשים עם גורמי סיכון לעטות מסכה" (חדשות בריאות)
מנהל הבריאות האמריקני ה-FDA הודיע כי החליטו לחקור האם יש קשר בין החיסון של חברת 'פייזר' נגד נגיף הקורונה לשבץ מוחי אצל אנשים מבוגרים | הסיבה לבדיקה: עדויות על בני 65 ומעלה שהתחסנו ונוטים יותר ללקות בשבץ מוחי | כל הפרטים (חדשות, קורונה)
הגר"ד לאו: "אמשיך להציף את הנושא וליידע את הציבור בחובה להתחסן ככל שיידרש. לא תגורו מפני איש" • הגר"ד כהן: "אנשים מוכנים לנסוע עד אמריקה בשביל להציל חיים, אבל חושבים פעמיים אם להציל חיים בחיסון שזמין להם?!"• הגר"ד יוסף : "כל מי שמעל גיל 65 או בעל מחלות רקע, צריך להתחסן, זהו פיקוח נפש של ממש. אחרי ששמעתי את פרופסור זרקא, מחר אתחסן בעצמי" (חרדים)