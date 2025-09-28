תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית פרופ' חגי לוין יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית על מציאות החצבת ומה צריך לעשות.

ובכותרות. הסכם לסיום המלחמה ושחרור חטופים: כל החטופים תמורת שחרור 100-200 מחבלים פלסטינים המרצים מאסרי עולם, כניסת סיוע הומניטרי ללא הגבלה לעזה בניהול האו"ם, איסוף נשק חמאס על ידי כוח ערבי-בינלאומי, ונסיגה הדרגתית של ישראל מהרצועה. כוח ביטחוני פלסטיני ינוהל תחת פיקוח בינלאומי, ויוקמו מסדרונות בטוחים לתושבים. הרצועה תשוקם על ידי קואליציה בינלאומית, הרשות הפלסטינית תשתלט על הניהול, ויוצע חנינה לבכירי חמאס שיעזבו. תוקם חגורת ביטחון לא מיושבת סביב עזה, וייפתח מו"מ מחודש לשלום.

חוק עונש מוות למחבלים של בן גביר: הוועדה לביטחון לאומי דנה בהצעת חוק של השר איתמר בן גביר להטיל עונש מוות על מחבלים, למרות התנגדות ראש הממשלה וגל הירש, שטענו כי הדיון מסכן חיי חטופים. משפחות החטופים כינו זאת "תעלול תקשורתי". החוק לא אושר, אך בן גביר זכה לחשיפה תקשורתית משמעותית.

תקיעות במשא ומתן על החטופים: חמאס הודיע כי לא התקבלה הצעה חדשה ממתווכים לאחר תקיפה בקטאר, והמשא ומתן לשחרור חטופים מושהה. משפחות החטופים הזהירו כי דיונים תקשורתיים עלולים להחמיר את תנאי החטופים. מדינות ערב שינו את תוכנית טראמפ לשלום, הכוללת נסיגה ישראלית ופיקוח בינלאומי, אך יישום מהיר עלול לגרום לבעיות ביטחוניות ולוגיסטיות.

עוד דיברנו על מעצרו של ישראל פרוש והעתיד מול איראן.