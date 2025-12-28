העיר פתח תקווה הוכרזה הערב (ראשון) כמוקד התפרצות חצבת, ובכך הצטרפה לרשימה ארוכה של ערים שסובלות מתחלואה ניכרת. נזכיר כי מתחילת ההתפרצות מתו 12 ילדים מחצבת.

"בהמשך לעלייה בתחלואת החצבת בעיר פתח תקווה, אנו מכריזים על פתח תקווה כמוקד התפרצות חצבת", נכתב במכתב אל רופאי המחוזות, מנהלים רפואיים בקופות חולים ומנהלי בתי חולים, שעליו חתום ד"ר אור קריגר, סגן מנהל חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות.

ממשרד הבריאות נמסר כי נכון לעכשיו, מאז תחילת ההתפרצות, אותרו 12 חולי חצבת בפתח תקווה ובהם שרשרות הדבקה מקומיות, כאשר בעקבות ההדבקה הנוכחית ובמסגרת החקירות האפידמיולוגיות שבוצעו על ידי לשכת הבריאות, אותרו אנשים נוספים בהם ילדים שנחשפו לחולים המאומתים, והוצע להם טיפול מונע.

לנוכח הסיכון המוגבר להדבקה בקהילה, במשרד הבריאות ממליצים על חיסון חצבת לתינוקות בני 11-6 חודשים בפתח תקווה, שיחוסנו בחיסון חצבת-חזרת-אדמת (MMR) בלבד.

ילדים שלא חוסנו או חוסנו חלקית נדרשים להשלים חיסון, ובמקרים של חשיפה בקרב אוכלוסיות שאינן יכולות להתחסן ניתן טיפול מונע באמצעות נוגדנים.

במשרד הבריאות מציינים כי פתח תקווה מצטרפת לשורת ערים ורשויות שכבר הוכרזו מוקדי התפרצות חצבת, ובהן ירושלים, בית שמש, בני ברק, מודיעין עילית, חריש, נוף הגליל, קריית גת, נתיבות, מועצה אזורית מטה בנימין, ביתר עילית, טבריה וצפת. מנגד, ערים שבהן נרשמה ירידה בתחלואה, ובהן חיפה ואשדוד, אינן מוגדרות כיום כמוקדי התפרצות.