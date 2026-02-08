כיכר השבת
45 קילו תוך חצי שנה

"הדקירות בחזה הצילו את חיי": המהפך הבלתי ייאמן של השמן שהפך למדריך כושר 

הוא היה בחור ישיבה ירושלמי שהתנשף בעליות של רמות, עד שקיבל החלטה גורלית |הקושי, המסע והטעויות עליהם שילם מחיר בריאותי | הסוכריות על מקל שאכל שהצילו את המצב | כיום, הוא מדריך כושר  שמנגיש את עולם הבריאות | למה חרדי ממוצע אוכל מעל 20,000 קלוריות בסופ"ש והאם האימון יגרום לכם לרדת במשקל (לא ולא) | תהיה בריא

בפרק 5 של '' עם משה מנס לא מגיע תזונאי, רופא או מומחה לתחום. מגיע דווקא מישהו מהשטח, מדריך הכושר ישראל דיין בעל הפודקאסט " להמונים" שמגיע לספר את סיפור ההשראה שלו.

"בשנת 2014 הייתי בחור ישיבה ירושלמי טיפוסי, קצת 'מלא', או פשוט שמן", מספר דיין בגילוי לב. "עשיתי את כל הדיאטות האפשריות – אבקות, ספירת קלוריות, בכח פעם אני יורד 15 קילו ומעלה 20. נקודת השבר הגיעה כשקמתי בלילה עם דקירות בחזה. הרופא אמר לי שהלחץ דם לא תקין, המשקל הראה 110 קילו, והבנתי שבגיל 19 אני לא אמור להרגיש ככה".

האסטרטגיה של הסוכרייה על מקל

דיין לא הלך לאיש מקצוע בתחילה. הוא הלך לספרייה ליד הישיבה, הוציא מגזינים באנגלית ותרגם תוכניות אימון של כוכבי כושר מארה"ב. "מצאתי מקלט ברמות שאישה טובה השכירה לי, והתחלתי להתאמן. אבל הסוד לא היה רק באימון. החלטתי שאני לא מוריד הכל. השארתי לעצמי סוכרייה על מקל או מסטיק מתוק אחד ליום. היום אני יודע מחקרית שזה מה שמנע ממני להישבר".

בתוך חצי שנה, דיין השיל 45 קילוגרמים ממשקלו. "בפסח הגעתי ל-64 קילו. אנשים ברחוב, אפילו דודים שלי, לא זיהו אותי. אבל אז הגיעה הבעיה האמיתית: איך משמרים את זה בלי להיראות כמו 'שחיף' עייף עם נשירת שיער?".

ה"חור השחור": 20,000 קלוריות ב-48 שעות

אחד החלקים המרתקים בראיון נוגע לניתוח של דיין על אורח החיים החרדי. דיין טוען כי הפער בין הציבור החרדי לכללי אינו רק פיזיולוגי, אלא בעיקר פסיכולוגי ותרבותי.

"ישבתי עם בחור חסידי מוכשר, עברנו על 'יומן אכילה' מליל שישי ועד מוצאי שבת", מספר דיין למנס המופתע. "הגענו ל-20,000 קלוריות בסוף שבוע אחד! חצי חלת ויז'ניץ עם חצי קילו צ'ונט זה כבר 2,000 קלוריות. תוסיף לזה את הקידוש שאחרי התפילה, הקוגל, ה'שלום זכר' עם הפקאן המסוכר והרוגלך, הכבד, הגלידות והיין – וקיבלת מספר אסטרונומי".

לדבריו, הבעיה היא "חור שחור" שמתחיל ביום שישי בבוקר. "אנשים צמים כל השבוע כדי 'לחסוך' לשבת, אבל בשתי דקות בליל שבת הם מחזירים הכל עם ריבית. גם אם תרוץ מהסטודיו שלי עד הנמל כמו כלב שרודף אחריך, לא תצליח לשרוף את מה שאכלת בשבת".

מיתוס הריצה והשרירים

דיין מנפץ בראיון כמה מיתוסים שמושרשים עמוק במגזר:

  1. "אני מתאמן כדי לרדת במשקל": "אין שום קשר ישיר בין אימונים לירידה במשקל. אימון שורף אולי 200-300 קלוריות, שזה בקושי משולש קוגל. ירידה במשקל עושים במטבח, אימונים עושים בשביל הבריאות ומסת השריר"
  2. "אני רזה, אז אני בריא": דיין מזהיר מפני תופעת ה-TOFI (Thin Outside, Fat Inside). "יש אנשים שנראים רזים בבגדים, אבל בפנים הם מלאים בשומן ומחוסרי מסת שריר. הם לפעמים בסיכון גבוה יותר מהאנשים הגדולים שכבר יודעים שהם צריכים שינוי".
  3. "השרירים יהפכו לשומן": "זה מיתוס מופרך. הגיע אלי מתאמן שפחד שהשרירים יהפכו לשומן, אבל אחרי 25 קפיצות בחבל הוא התמוטט. הבעיה בציבור שלנו היא לא עודף שרירים, אלא חוסר פעילות בסיסי".

הפתרון: מודעות פיננסית לאוכל

"תזונה היא 100% ואימון הוא 100%. אין פה 80/20", מסכם דיין. הוא מציע להתייחס לאוכל כמו לניהול חשבון בנק: "תחשבו שאתם בקניון עם כרטיס אשראי אבל בלי תגי מחיר על המוצרים. זה מה שקורה לאדם שאוכל בלי לדעת שמשולש קוגל זה 300 קלוריות. ברגע שיש מודעות, אתה פתאום שואל את עצמך: 'מה אני מעדיף? עוד חתיכת קוגל או מגנום אחרי הסעודה?'. אני לא אומר לאנשים לא לאכול, אני אומר להם – תנהלו את התקציב שלכם".

