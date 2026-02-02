מחקר חדש: מה באמת יש בתפוח שאתם אוכלים?

ארגון PAN Europe, קואליציה של ארגונים סביבתיים הפועלים נגד שימוש בחומרי הדברה, פירסם השבוע ממצאים מדאיגים: מתוך 59 דגימות תפוחים שנאספו במדינות שונות באירופה - בהן צרפת, גרמניה, איטליה, פולין, ספרד ושווייץ - נמצא כי 85% מהתפוחים הכילו יותר מחומר הדברה אחד, וחלקם כללו עד שבעה חומרי הדברה שונים באותה פרי.

רק כ‑7% מהדגימות נמצאו נקיות לחלוטין משאריות כימיקליות. יותר משני שלישים מהתפוחים הכילו לפחות חומר אחד מתוך רשימת "המועמדים להחלפה" של האיחוד האירופי - כלומר חומרים שמוגדרים כבעלי רעילות גבוהה ומיועדים להוצאה משימוש.

חומרים רעילים ומזהמים שלא נעלמים

החוקרים מצאו כי כשני שלישים מהדגימות הכילו גם חומרים מקבוצת ה‑PFAS - הידועים כ"‎כימיקלים נצחיים" שאינם מתפרקים בטבע - וכ‑35% מהדגימות הכילו חומרי הדברה הפוגעים במערכת העצבים. אחד החומרים הבולטים שנמצאו, פלודיוקסוניל, סווג ב‑2024 כחומר משבש מערכת הורמונלית (אנדוקרינית) ונמצא בכ‑40% מהדגימות.

"אחת התוצאות המדאיגות ביותר היא שהרגולטור האירופי עדיין בוחן כל חומר הדברה בנפרד, מבלי להתחשב באפקט המצטבר של ערבובם," אמר גרגיי סימון, פעיל בארגון PAN Europe. לדבריו, הרשות האירופית לבטיחות מזון (EFSA) לא יישמה עד היום את ההנחיות שנקבעו כבר לפני שני עשורים בנושא זה.

פערי רגולציה והגנות חסרות

מנכ"ל הארגון, מרטין דרמין, מתח ביקורת חריפה על הרשויות: "אם האיחוד האירופי היה מיישם את החוק הקיים במלואו, חומרים כמו אצטמיפריד - הידוע כפוגע בהתפתחות מוח העובר - ו‑דיפנוקונזול, המשבש את פעילות המערכת ההורמונלית, כבר היו מוסרים מהמדפים מזמן."

עוד נמסר כי אם אותם תפוחים היו משמשים לייצור מזון לתינוקות, רובם המכריע - כ‑93% - לא היו עומדים בתקני הבטיחות המחמירים של האיחוד, שנועדו להגן על ילדים עד גיל שלוש.

ההקשר הישראלי

אף שהמחקר בוצע באירופה, הממצאים בו רלוונטיים גם לצרכנים בישראל: חלק מחומרי ההדברה שנמצאו בתפוחים האירופיים נמצאים בשימוש גם בחקלאות המקומית, וישראל אף מייבאת לעיתים תפוחים ומוצרי מזון אחרים ממדינות האיחוד. בנוסף, הרגולציה הישראלית נשענת ברובה על התקנים האירופיים, כך שמחדלי הפיקוח והעדר ההתייחסות להשפעות המצטברות של שילובי כימיקלים עלולים להתגלגל גם למדיניות המקומית.

התעשייה והחקלאים על הכוונת

הדו"ח פורסם בעיצומו של דיון מתמשך באיחוד האירופי סביב תיקון חקיקה חדש, שלפי PAN Europe דווקא יקל על חברות הכימיה והחקלאות ויאפשר תקופות אישור בלתי מוגבלות לחומרי הדברה, ללא בחינה מחודשת של רעילותם כל 10–15 שנים כפי שהיה נהוג עד כה.

תפוחים הם אחד מפירות הצריכה המרכזיים באירופה והנפוצים ביותר בגידול חקלאי - במיוחד בפולין, איטליה וצרפת. עם זאת, לטענת החוקרים, זהו גם אחד הגידולים הכימיים ביותר: בממוצע, כל עץ מטופל בכ‑35 ריסוסים בעונה, בעיקר נגד מחלת ה"סקאב" (נגע הפוגע בקליפת הפרי).

ב‑PAN Europe ממליצים לצרכנים להעדיף תפוחים אורגניים או לפחות לקלף את הקליפה לפני האכילה, כדי להפחית את החשיפה לשאריות הכימיקלים.