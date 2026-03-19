החמקן שנעלם: יאנג ווי, המוח מאחורי ה‑J‑20, נעלם מהרשת הסינית

נעלם מהרשת יאנג ווי, המוח מאחורי ה‑J‑20, ( צילום: רשתות חברתיות )

סין נמצאת בעיצומו של טלטלה פוליטית וביטחונית חסרת תקדים שמרעידה את המעצמה. באישון לילה, דמויות המפתח של פרויקטי הדגל הסיניים ,מהגרעין ועד הטילים, נמחקות מהמרחב הדיגיטלי ומהחיים הציבוריים, מותירות אחריהן שתיקה רועמת וחשדות כבדים לריגול או שחיתות שחדרו ללב בייג'ינג.

הדרמה החלה בצמרת הצבאית הגבוהה ביותר. שניים מהגנרלים החזקים בסין, ז'אנג יושיאה (סגן יו"ר הוועדה הצבאית המרכזית) וליו ז'נלי (ראש מחלקת המטה המשותף), הושמו תחת חקירה בגין "הפרות חמורות של המשמעת", מונח המשמש לעיתים קרובות כקוד לטיהורים פוליטיים. אך הטיהור לא עצר שם. רק בתחילת השבוע נודע כי פרופילים של מדענים מהשורה הראשונה בתחומי הגרעין, המכ"ם והטילים נמחקו לחלוטין מהאתר הרשמי של האקדמיה הסינית להנדסה. בין הנעלמים נמצא ז'או שיאנגנג, מומחה בעל שם עולמי לנשק גרעיני, שנעלם יחד עם מתכנני טילים בכירים ללא כל הסבר רשמי.

המדענים הסינים שנעלמו ( צילום: רשתות חברתיות )

כעת, המערבולת הגיעה לשיא דרמטי חדש: יאנג ווי, המתכנן הראשי של מטוס הקרב החמקן ה-J-20, נמחק. יאנג, שנחשב למוח שמאחורי המטוס המתקדם ביותר של סין "גאוות המעצמה" שאמור להתחרות במטוסי הדור החמישי של ארה"ב, נעלם מהאתר הרשמי של האקדמיה הסינית למדעים.

יאנג ווי לא נראה בציבור כבר חודשים, ופרופיל האישיות שלו הוסר גם מאתר יצרנית המטוסים הממשלתית AVIC. היעלמותו של האיש שעומד מאחורי צי של כ-300 מטוסי חמקן מעלה שאלות קשות. האם מדובר בקמפיין אנטי-שחיתות נוסף, או שמא נחשפו כשלים טכנולוגיים מביכים?

האם יאנג ווי נפל קורבן לכישלון הטכנולוגי של ה"חמקן" שלו, או שמא הפך למטרה בגלל חוסר נאמנות פוליטית?