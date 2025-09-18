כיכר השבת
סין משנה את מאזן הכוחות: 300 מטוסי חמקן J-20 בשמים | צפו

השבוע בצ'אנגצ'ון נחשפה העוצמה האווירית של חיל האוויר הסיני: תצוגה מרהיבה שכללה את המטוס ה-300 מדגם J-20, | המטוס שנועד להתחרות במטוסי הדור החמישי של ארצות הברית ורוסיה (חדשות צבא)

מטוסי J-20 (צילום: רשתות חברתיות)

השבוע, עיר התעופה צ'אנגצ'ון שבמחוז ג'ילין שבסין הפכה למוקד תשומת הלב העולמית, כשחיל האוויר של צבא השחרור העממי (PLA Air Force) הציג עוצמה אווירית וקפיצת דרך טכנולוגית, עם הופעתם של מטוסי ה-J-20 החמקנים של חיל האוויר הסיני. השיא החדש הוא של צי המטוסים המרשים מונה כעת לא פחות מ-300 כלי טיס מדגם J-20, ציון דרך מהיר של כוחה האווירי של סין.

את עין הציבור והמומחים לכד במיוחד מטוס ה-J-20 בעל המספר הסידורי 63106, אשר זוהה כאב הטיפוס ה-300 שהופק. חוקר צבאי סיני מוביל, אנדריאס רופרכט, אישר זאת באמצעות מספר הבנייה הייחודי שלו, "CB10300", שהתנוסס מתחת לחופת המטוס.

כאשר לראשונה הוצג J-20 בתצוגה סטטית, אירוע שסיפק הצצה נדירה למטוס החמקן המסתורי.

בעוד המערב נאבק באתגרים תעשייתיים ובשרשרות אספקה מעורערות, סין מראה עליונות תעשייתית מרשימה ביכולתה לייצר נשק רב עוצמה בקצב חסר תקדים. קצב הייצור המהיר, עם לפחות 50 מטוסי J-20 חדשים שנמסרו מאז יוני 2024, משנה את מאזן הכוחות העולמי.

מומחים מעריכים כי עד שנת 2027, ה-PLA (צבא השחרור העממי) יעלה במספר מטוסי הקרב המודרניים שלו על ארה"ב, עם יתרון של 5 ל-3 במטוסי דור חמישי.

הופעת ה-J-20 בתצוגת צ'אנגצ'ון אינה רק מופע אווירי; היא הצהרת כוונות ברורה מצידה של סין, המבשרת על עלייתו של שחקן מפתח דומיננטי בזירה האווירית העולמית, ומותירה את העולם תוהה לגבי גבולות כוחה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

