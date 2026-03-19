2,000 ק"מ: הטיל החמקני שמשאיר את האויב בלי הגנה

ממשלות בריטניה וגרמניה חתמו על שלב הביצוע במיזם המשותף לפיתוח יכולות תקיפה עמוקות. מדובר בייצור משפחת טילים היפר-סוניים (על-קוליים) בעלי חתימת מכ"ם נמוכה במיוחד (חמקנות), המסוגלים להשמיד מטרות אסטרטגיות ומבוצרות בטווחים של עד 2,000 קילומטרים – פי ארבעה מהיכולות הקיימות כיום ביבשת.

קפיצת מדרגה טכנולוגית: מהירות היפר-סונית ותמרון חמקני

הפרויקט החדש, שגובש בין שרי הביטחון והחימוש של שתי המדינות, לא מתמקד בדגם אחד בלבד אלא בארכיטקטורה טכנולוגית שלמה. הטילים החדשים ישלבו מהירות טיסה קיצונית המקצרת את זמן התגובה של האויב למינימום, יחד עם יכולת תמרון במסלולים בלתי צפויים המאפשרת לעקוף את מערכות היירוט המתקדמות ביותר.

הסוף להסתמכות על ארה"ב? עצמאות אירופית בפתח

המהלך מסמן שינוי דוקטרינרי באירופה: מעבר מרכש ממדינות שלישיות לייצור עצמי של "נשק יום הדין". המדינות שואפות להגיע ליכולת מבצעית מלאה בשנות השלושים, תוך יצירת תקן חימוש אחיד שיאפשר למדינות נוספות בנאט"ו להצטרף למיזם. זהו צעד שנועד להבטיח שאירופה תחזיק ביתרון איכותי מוחץ בשדה הקרב העתידי מול כל איום גלובלי.