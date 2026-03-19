אש, נפט ותמרות עשן: מחיר הקריסה הבינלאומית במצר הורמוז

ספינת המלחמה של ארה"ב בפעילות ( צילום: כוחות השטח של הצי האמריקאי @SurfaceWarriors )

במציאות שבה כותרות העיתונים משתנות מדי שעה, ישנם רגעים שבהם מסך המציאות מתקלף וחושף תחתיו את המנגנון העתיק של ההשגחה.

נושאות המטוסים של ארה"ב בפעילות במפרץ | צילום: צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב.

משבר מיצרי הורמוז

למעשה, המלחמה באיראן שיתקה אפילו את הדיפלומטיה הגבוהה ביותר. הפסגה המתוכננת בבייג'ינג בין הנשיא טראמפ למנהיג סין, שי ג'ינפינג, נדחקה הצידה לטובת זירת המאבק האמיתית: מצר הורמוז.

הדרמה החלה בדרישה אמריקאית חסרת תקדים. טראמפ, בדרכו הישירה והלוחמנית, הציב לסין אולטימטום שזעזע את בייג'ינג: שלחו ספינות מלחמה לאבטח את נתיבי השיט במצר, או שהפגישה המיוחלת לא תתקיים. טראמפ הבהיר כי המצור האיראני על עורק הנפט העולמי הוא קו אדום שסין אינה יכולה להמשיך להתעלם ממנו בזמן שהיא נהנית מפירות השוק הגלובלי.

התגובה הסינית הייתה אדישות דיפלומטית קרה. בבייג'ינג מבינים שכל תזוזה צבאית שלהם במצר תתפרש ככניעה לתכתיב אמריקאי או כפגיעה בשותפות האסטרטגית עם טהרן.

דובר משרד החוץ הסיני הסתפק באמירה לקונית הקוראת "לכל הצדדים להפסיק מיידית את הפעולות הצבאיות" - ניסוח שמשמעותו אחת: סין אינה מתכוונת לשלוח חייל אחד כדי לסייע לאינטרס האמריקאי.

חוסר ההיענות הזה אינו רק עניין טקטי; הוא חושף את עומק השבר בין המעצמות ומדרדר את היחסים לנקודת שפל שלא נראתה כמותה עשורים.

משחק האינטרסים: בין נפט איראני לביטחון גלובלי

לסין, נכון לרגע זה, אין שום תמריץ ממשי לסכן את כלי השיט שלה או את חייהם של אנשי הצוות במימי המפרץ. יתרה מכך, סין אינה ממהרת להקריב את יחסיה האסטרטגיים עם איראן – מי שהפכה לשותפתה הקרובה והנאמנה ביותר במזרח התיכון, ספקית אנרגיה זולה ומוקד ליצירת כאוס שמחליש את ארה"ב.

טהרן יודעת היטב איך לתקוע טריז בין המעצמות. בעוד שהיא מטילה מצור ימי על כל כלי שיט המזוהה עם ציר ארה"ב-ישראל, היא מעניקה "חסינות דיפלומטית" לספינות הנושאות נפט לסין.

המסר האיראני ברור: מי שלא מצטרף למערכה האמריקאית, יכול להמשיך לסחור באין מפריע. עבור הסינים, מדובר במציאות אידיאלית שבה המערב מדמם כלכלית וביטחונית, בעוד שהם נהנים מנתיב פתוח לנפט מוזל.

אך השלווה הסינית היא שברירית. למרות השקעות עתק של מיליארדים באנרגיה מתחדשת ובמכוניות חשמליות, סין עדיין כבולה למצר הורמוז בשלשלאות של ברזל. כ-40% מייבוא הנפט של הענקית האסיאתית עובר דרך הנתיב הצר הזה.

סגירה מוחלטת של המצר, או הסלמה שתצא משליטה ותפגע בתשתיות הנפט האיראניות עצמן, עלולה לערער את היציבות הכלכלית של סין ולפגוע בצמיחה שעליה נשען השלטון הקומוניסטי.

מלכודת האנרגיה – תנועת המלקחיים של טהרן

בעולם המודרני, נדמה היה לרגע שהתלות בנפט היא נחלת העבר. הנתונים מראים כי הנפט מהווה כיום כ-30% מאספקת האנרגיה הגלובלית, לעומת 50% בשנות ה-70. אך הנתון הזה מטעה: הנפט הוא עדיין הדם הזורם בעורקי הכלכלה.

כשהוא מתייקר, לא רק מחיר הבנזין בתחנה מזנק; כל מוצר שיוצר במפעל, כל משלוח שעבר בים וכל פעילות כלכלית שאינה נשענת על אנרגיה ירוקה – כולם נגררים למערבולת של אינפלציה דורסנית.

כאשר החלו תקיפות צה"ל וארה"ב באיראן, נדמה היה כי המערכה תוכרע במישור הצבאי. אך האיראנים שלפו את נשק יום הדין שלהם: תנועת מלקחיים על שוק האנרגיה העולמי. בזרוע אחת, טהרן החלה לתקוף את שכנותיה למפרץ - יצרניות הנפט והגז הגדולות בתבל כמו סעודיה והאמירויות. בזרוע השנייה, איראן נעלה את מצר הורמוז. שיתוק חמישית מאספקת הנפט והגז העולמית הוא מהלך של "שבירת כלים" גלובלית.

איראן מחזיקה את הכלכלה העולמית כבת ערובה, ומבהירה למערב שחירות במזרח התיכון עלולה לעלות להם במיתון עמוק.

ובהתאם לזה, מחירי הנפט הגולמי רשמו זינוק חריף של קרוב ל-5% במסחר בבורסת לונדון, זאת בתגובה ישירה לתקיפה הישראלית על שדה הגז הטבעי "דרום פארס" במפרץ הפרסי.

השדה, שנחשב למאגר הגז הטבעי הגדול ביותר בעולם, מהווה עורק אספקה קריטי, והפגיעה בו גרמה לטלטלה מיידית בשווקי הסחורות הבינלאומיים.

ספינת ה"מאורי נארי", הנושאת דגל תאילנד נפגעה במצר הורמוז ( צילום: חיל הים המלכותי התאילנדי. )

חרב הפיפיות – האם איראן גוזרת על עצמה כליה?

למרות המפגן הכוחני, האסטרטגיה האיראנית היא מהלך של "תמות נפשי עם פלישתים". חסימת המצר היא חרב פיפיות: בעוד ששכנותיה מצליחות לשמר ייצוא חלקי דרך נתיבים חלופיים, איראן משותקת כמעט כליל.

כ-95% מייצוא הנפט האיראני יוצא מהאי ח'ארג, השוכן עמוק בתוך המפרץ. ללא מעבר במצר, הנפט האיראני פשוט נשאר באדמה.

סין מנצלת זאת בציניות ורוכשת את השאריות במחירי רצפה, אך עבור האייתוללות מדובר בהפסדי עתק שזולגים ישירות אל עורקי החיים של המשטר.

הכנסות משמרות המהפכה וארגוני הפרוקסי, בראשם חיזבאללה, נמצאות בצניחה חופשית. איראן אולי הקפיצה את המחיר העולמי, אך היא מייבשת את מקורות המימון של עצמה.

אפקט הדומינו – נפט, נאט"ו והפרדוקס של טראמפ

כשהאיומים מטהרן הפכו למציאות בוערת, בוושינגטון הבינו שהפעם זה שונה. ברגע שמחירי הנפט התחילו לזנק, מאזן האימה עבר לידי טהרן.

אל מול התהום הכלכלית הזו, נולד אחד המהפכים המרתקים במדיניות החוץ של טראמפ. הנשיא, שנודע בזלזולו בנאט"ו, שינה לפתע את הטון. טראמפ גילה שהבטחת "שיט בטוח בהורמוז" גדולה מדי אפילו עבור ארה"ב לבדה.

דווקא הארגון אותו השמיץ טראמפ הפך למשענת היחידה שיכולה למנוע קריסה כלכלית עולמית, ואולי כל זה חלק ממשחק השחמט עם הוריאנטים החריפים אותו מוביל השלטון בטהרן.

אירופה המפוצלת - בין התקפה להגנה

בתוך אירופה נוצר פסיפס מורכב: מצד אחד בריטניה, הולנד ודנמרק ששיגרו ספינות למאבק חזיתי באיום החות'י; ומהצד השני ספרד ואיטליה שבחרו ביוזמת ASPIDES – הגנה בלבד ללא התקפה.

הפיצול הזה הוא אתגר אסטרטגי שמונע מהמערב להציב חזית אחידה ומרתיעה באמת.

כשהתברר לטראמפ שאירופה אינה מתיישרת לחלוטין, הוא לא נשאר חייב. בפוסט לוחמני ברשת TRUTH הצהיר שארה"ב "כבר לא זקוקה לסיוע של אף אחד". העימות הזה מסמן רעידת אדמה ביסודות הברית. בין אם טראמפ יפרוש רשמית ובין אם לא, הנזק התדמיתי והמהותי כבר נעשה. הסדקים האלו משדרים חולשה ליריבים במוסקבה ובטהרן, ומערערים את הסדר העולמי אותו הובילה ארה"ב עשרות שנים.

נושאת המטוסים החדשה והחזקה ביותר של סין, פוג'יאן, נחשבת לאוניית המלחמה הגדולה בעולם שאינה מונעת על ידי גרעין. ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של סין )

למרות הכאוס, לארה"ב יש יתרון מבני. הגוש שסין מקימה מורכב ממדינות חלשות ושבריריות התלויות בה כלכלית, אך מכפיל הכוח שלהן נחות מזה של המערב. ארה"ב מצטופפת עם הכלכלות החזקות והטכנולוגיות ביותר. וושינגטון נכנסת כעת למאבק גלוי ואגרסיבי, תוך שימוש בכלים צבאיים, מסחריים וטכנולוגיים כדי להבטיח שכל נסיגה סינית תתמלא מיד בכוח אמריקאי.

הדילמה הפוליטית ושעון החול של טהרן

בשורה התחתונה, מחירי הדלק בארה"ב זינקו בשיעור הגבוה ביותר מאז 2005. עבור טראמפ, בשנת בחירות אמצע כהונה, זו דילמה איומה. אך עליו לזכור: בעוד המערב סופג מכה כואבת, הנזק לציר הטרור הוא אנוש. איראן וגרורותיה תלויות בנפט כחמצן לנשימה. שעון הזמן אינו פועל לטובתן. ככל שהמצור מתמשך, הפער בין הנזק העולמי לקריסה המוחלטת של ציר הרשע גדל.

סיכום: מעבר לאופק המעורפל

למרות העננים הקודרים המכסים כעת את מצר הורמוז, ההיסטוריה מלמדת שתקופות של טלטלה גדולה הן הרחם שבו נולד סדר יציב וטוב יותר. המאבק הנוכחי אינו רק על מחיר הנפט או על נתיבי שיט; הוא על היכולת של העולם החופשי להגדיר את עתידו מול כוחות של כאוס ודיכוי.

ככל שהאסטרטגיות מתבהרות, אנו רואים ניצנים של בריתות חדשות וטכנולוגיות פורצות דרך שמבטיחות להפוך את התלות באנרגיה מזהמת לנחלת העבר. בסופו של יום, הנחישות האנושית והחתירה ליציבות גוברות על האיומים הזמניים.

המזרח התיכון והעולם כולו נמצאים בנקודת הכרעה, אך מתוך השבר הנוכחי עולה הזדמנות לבניית עולם בטוח יותר, שבו עורקי החיים אינם נתונים לחסדי רודנים, אלא מוגנים על ידי שיתוף פעולה וקידמה. הדרך אולי רצופה מכשולים, אך היעד - עולם יציב ומשגשג - קרוב מתמיד.