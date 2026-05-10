גולל עם מצ'טה בתוך המוח: התיעוד ממומבאי שמשגע את העולם

תושב הודו עם מנצ'טה בראש ( צילום: רשתות חברתיות )

המקרה המזעזע התרחש במומבאי, הודו, כאשר רוהית פאוואר, תושב מנקורד, הותקף בשעת לילה מאוחרת סמוך לחנות עופות מקומית. על פי דיווחי המשטרה, התקיפה נבעה מוויכוח מוקדם עם צעיר מקומי, שהסלים לכדי מארב של שלושה קטינים שתקפו את פאוואר בבעיטות, אגרופים ובנשק קר.

עוצמת התקיפה הייתה כה קשה, עד שסכין מצ'טה גדולה נותרה נעוצה עמוק בתוך גולגולתו בצד שמאל. למרות הפציעה המחרידה, פאוואר לא איבד את הכרתו. הוא הגיע בכוחות עצמו לבית החולים "סיון" כשהוא צועד ברוגע, ללא סימני פאניקה נראים לעין. סרטון שהופץ במהירות ברשתות החברתיות תיעד את פאוואר עומד בתוך שטח בית החולים, כשהנשק עדיין נעוץ בראשו, בעודו גולל בטלפון הנייד או משוחח בו בנחת בזמן ההמתנה לטיפול. עוברי אורח במקום נראו המומים מהמחזה, וחלקם בחרו לתעד את האירוע בטלפונים שלהם במקום להושיט עזרה.

הרופאים בבית החולים ייחסו את הישרדותו המופלאה למסלול המדויק והבר מזל של הלהב.

ד"ר באטוק דיורה, מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה, הסביר כי למרות שהמצ'טה חדרה דרך העור, השרירים, העצם ואף חדרה כ-4 סנטימטרים לתוך המוח, היא הצליחה להחמיץ במילימטרים את כל האזורים הקריטיים. כתוצאה מכך, פאוואר נותר בהכרה מלאה, דיבר בבהירות ושמר על תפקוד מוטורי תקין.

לאחר הליך רפואי מורכב להסרת הלהב, מצבו של פאוואר הוגדר כיציב, והוא נותר תחת השגחה רפואית צמודה. במקביל, המשטרה עצרה שלושה קטינים המעורבים בתקיפה והעבירה אותם למוסד סגור. המקרה עורר סערה ברשת, כשגולשים רבים תהו על הדיסטנס והאדישות של צוותי האבטחה והרפואה שנראו בסרטון, בעוד אחרים נותרו נדהמים מהקורב שגילה הפצוע אל מול פציעה שעלולה הייתה להיות קטלנית תוך דקות.