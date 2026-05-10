כיכר השבת
קשה לצפייה

גולל עם מצ'טה בתוך המוח: התיעוד ממומבאי שמשגע את העולם

תושבי מומבאי נותרו פעורי פה כשצעיר נכנס לבית החולים ברוגע מוחלט כשהוא נושא "מזכרת" קטלנית בגולגולת | התיעוד הוויראלי חושף רגע של אדישות דיגיטלית קיצונית שהפך לנס רפואי בלתי יאומן (חדשות בעולם)

1תגובות
תושב הודו עם מנצ'טה בראש (צילום: רשתות חברתיות)

המקרה המזעזע התרחש במומבאי, הודו, כאשר רוהית פאוואר, תושב מנקורד, הותקף בשעת לילה מאוחרת סמוך לחנות עופות מקומית. על פי דיווחי המשטרה, התקיפה נבעה מוויכוח מוקדם עם צעיר מקומי, שהסלים לכדי מארב של שלושה קטינים שתקפו את פאוואר בבעיטות, אגרופים ובנשק קר.

עוצמת התקיפה הייתה כה קשה, עד שסכין מצ'טה גדולה נותרה נעוצה עמוק בתוך גולגולתו בצד שמאל.

למרות הפציעה המחרידה, פאוואר לא איבד את הכרתו. הוא הגיע בכוחות עצמו לבית החולים "סיון" כשהוא צועד ברוגע, ללא סימני פאניקה נראים לעין.

סרטון שהופץ במהירות ברשתות החברתיות תיעד את פאוואר עומד בתוך שטח בית החולים, כשהנשק עדיין נעוץ בראשו, בעודו גולל בטלפון הנייד או משוחח בו בנחת בזמן ההמתנה לטיפול. עוברי אורח במקום נראו המומים מהמחזה, וחלקם בחרו לתעד את האירוע בטלפונים שלהם במקום להושיט עזרה.

תושב הודו עם מנצ'טה בראש
תושב הודו עם מנצ'טה בראש| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הרופאים בבית החולים ייחסו את הישרדותו המופלאה למסלול המדויק והבר מזל של הלהב.

ד"ר באטוק דיורה, מנהל המחלקה לנוירוכירורגיה, הסביר כי למרות שהמצ'טה חדרה דרך העור, השרירים, העצם ואף חדרה כ-4 סנטימטרים לתוך המוח, היא הצליחה להחמיץ במילימטרים את כל האזורים הקריטיים. כתוצאה מכך, פאוואר נותר בהכרה מלאה, דיבר בבהירות ושמר על תפקוד מוטורי תקין.

לאחר הליך רפואי מורכב להסרת הלהב, מצבו של פאוואר הוגדר כיציב, והוא נותר תחת השגחה רפואית צמודה. במקביל, המשטרה עצרה שלושה קטינים המעורבים בתקיפה והעבירה אותם למוסד סגור. המקרה עורר סערה ברשת, כשגולשים רבים תהו על הדיסטנס והאדישות של צוותי האבטחה והרפואה שנראו בסרטון, בעוד אחרים נותרו נדהמים מהקורב שגילה הפצוע אל מול פציעה שעלולה הייתה להיות קטלנית תוך דקות.

בריאותהודורץ ברשתנס רפואי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
סתם עבודה בעיניים... מזכיר תחפושות פורים של קשת עם פטיש/גרזן.
חרדית

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר