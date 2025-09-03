מדענים מצאו פתרון למשבר זיהום הפלסטיק העולמי והוא - תולעים

המאבק בזיהום הפלסטיק, אחד האתגרים הסביבתיים הגדולים של זמננו, עשוי לקבל חיזוק בלתי צפוי – מכיוונם של מזיקים ותיקים המוכרים מעולם גידול הדבורים. זחלי עש הדונג (Wax Moth), הידועים לשמצה כמי שפוגעים בכוורות על ידי אכילת דונג הדבורים, זכו לאחרונה למעמד חדש במחקר המדעי: הם מסוגלים לפרק פלסטיק - ובייחוד פוליאתילן, מהחומרים הנפוצים ביותר בתעשייה.

הזחלים שפורצים את דרכם דרך הפלסטיק

פוליאתילן משמש לייצור אריזות, שקיות ומוצרי צריכה אינספור. מדי שנה מיוצרים ממנו למעלה ממאה מיליון טון ברחבי העולם, ומאחר שחומר זה כמעט ואינו מתפרק בטבע, הוא מצטבר ומזהם את הסביבה לאורך עשרות ואף מאות שנים.

במחקר שנערך בנושא נרשמה פריצת דרך: נמצא שזחלים של עש הדונג נוגסים בפלסטיק ומפרקים אותו בקצב מרשים. החוקרים גילו שההרכב הכימי של דונג הדבורים - המזון הטבעי של הזחלים - דומה במידה מסוימת לזה של פוליאתילן. בזכות הדמיון הזה, התפתח אצל הזחלים מנגנון עיכול מיוחד שמאפשר להם להתמודד גם עם החומר הסינתטי. ניסויים עדכניים אף הראו כי כ-2,000 זחלים מסוגלים לפרק שקית פוליאתילן שלמה בתוך 24 שעות בלבד - תוצאה שלא נראתה עד כה בשום אורגניזם אחר.

השאלה הגדולה: אנזים או חיידק?

למרות ההישגים המרשימים, המדענים עדיין מנסים לפצח את סוד היכולת המדהימה של הזחלים. האם מדובר באנזים ייחודי שנמצא במערכת העיכול שלהם, או שמא בתהליך משולב עם חיידקים מיוחדים שחיים בגופם?

הבנה מעמיקה של המנגנון הביולוגי תוכל לאפשר לחוקרים לשכפל אותו במערכת מלאכותית או תעשייתית - למשל באמצעות הפקה של האנזימים עצמם, או פיתוח תהליך ביוטכנולוגי שיתבסס על אותם חיידקים.

הזדמנות גדולה - ואתגרים לא קטנים

חשוב להדגיש: לא מדובר בפתרון קסם. אף אחד לא מציע להציף את העולם בזחלים כדי "לאכול" את הפלסטיק שלנו. יכולת הפירוק של הזחלים אמנם יוצאת דופן, אך לא ישימה בקנה מידה תעשייתי כפי שהיא. במקום זאת, המטרה היא להשתמש בתובנות מהמחקר כדי לפתח טכנולוגיות חדשות שישחזרו את פעילות הפירוק באופן יעיל ובטוח.

"אנחנו ניצבים בתחילתו של תהליך," מסבירים החוקרים. "גילינו דלת חדשה, עכשיו נצטרך ללמוד איך לפתוח אותה ולבנות סביב זה פתרונות בני קיימא להתמודדות עם ההר של פסולת הפלסטיק שמאיים על כדור הארץ."

המבט קדימה

האם זחלי עש הדונג הם המפתח לניקוי עולמנו מהפלסטיק? עדיין מוקדם לקבוע. אך עצם הגילוי נותן תקווה - ומראה עד כמה הטבע עצמו עשוי להחזיק בפתרונות יצירתיים לבעיות שיצר האדם - התשובה טמונה בנפלאות הבריאה. אם התהליכים שבגוף הזחלים יצליחו לעבור התאמה לתעשייה, ייתכן שנחזה בעתיד הקרוב בכלים ביולוגיים חדשים להקטנת משבר הפלסטיק ולהפחתת זיהום הסביבה.