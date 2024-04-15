חוקרים מאוניברסיטאות אוקספורד וקיו פיתחו תוסף תזונה ביולוגי חדש לדבורים - המדמה את רכיבי הפולן החיוניים ומכפיל פי 15 את קצב הרבייה במושבות | הפיתוח צפוי להפחית את התחרות על מקורות מזון טבעיים, להגן על דבורי הבר ולהבטיח יציבות בגידולי החקלאות שמהם תלויים מאות מיליוני בני אדם (בעולם)
לארי גודווין בן ה-62 מטקסס, הרס בטעות כוורת עם דבורים מזן מסוכן וקטלני, הללו לא ישבו בשקט, ועקצו את גודווין - עד שהלה מת. גודווין, ציין באותו הזמן את יום הולדתו. אלן מילר, הכוורן שסילק את הדבורים בסופו של דבר, אמר: "לא האמנתי עד כמה זה נורא. הם גרמו לי לרצות לצאת מהעסק הזה" (חדשות, מעניין)
בתחילת תהליך יצירת הדבש, יונקת הדבורה את הצוף מהפרחים בעזרת חדק ארוך ושומרת אותו עד הגיעה אל הכוורת. הדבורים עובדות כל חייהן ועפות בהן כ-800 ק"מ. בתוך 10 דקות הדבורה מבקרת ב-100 פרחים צפו בתיעוד נדיר של דבורים המגיעות אל פרחי הדרים ויונקות את הצוף. צילומים: פלאש 90 (מעניין, בארץ)