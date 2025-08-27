כיכר השבת
יסייע למאות מליוני בני אדם

"פי 15 יותר דבורים": התוסף שפותח ב'אוקספורד' ומבטיח את עתיד לחקלאות

חוקרים מאוניברסיטאות אוקספורד וקיו פיתחו תוסף תזונה ביולוגי חדש לדבורים - המדמה את רכיבי הפולן החיוניים ומכפיל פי 15 את קצב הרבייה במושבות | הפיתוח צפוי להפחית את התחרות על מקורות מזון טבעיים, להגן על דבורי הבר ולהבטיח יציבות בגידולי החקלאות שמהם תלויים מאות מיליוני בני אדם (בעולם)

דבורים במעבדות הדבורים באוקספורד (צילום: Caroline Wood)

דבורי הדבש, שנמצאות כבר שנים במוקד משבר עולמי של ירידה באוכלוסייה ותמותה מוגברת, קיבלו השבוע בשורה מעודדת. צוות חוקרים מאוניברסיטת אוקספורד, בשיתוף הגנים הבוטניים המלכותיים קיו, אוניברסיטת גרינבי”ץ והאוניברסיטה הטכנית של דנמרק, הצליחו לפתח תוסף תזונה חדשני המבוסס על שמרים מהונדסים גנטית.

חוסרים תזונתיים ומענה ביולוגי

בעשורים האחרונים נפגע מגוון הצומח כתוצאה משינויי אקלים וחקלאות אינטנסיבית, ויחד איתו נפגעה גם זמינות הפולן המזין לדבורים. רוב תוספי ההזנה הקיימים לדבוראים מבוססים על סוכר ושמנים, אך חסרים בהם סטרולים - רכיבים שומניים חיוניים לגדילה ולרבייה של הדבורים.

החוקרים הנדסו שמר מיוחד (Yarrowia lipolytica) כך שיפיק שישה סטרולים חיוניים. כאשר הוזנו המושבות בשמר זה בלבד, הן הצליחו להמשיך לגדל זחלים לאורך כל הניסוי ואף הציגו עלייה דרמטית - פי 15 - במספר הצאצאים לעומת מושבות בקרה.

מעבר למעבדה – משמעות לחקלאות ולמערכת האקולוגית

פרופ’ ג’רלדין רייט, מחברת המאמר הראשית, הסבירה כי "רוב הסטרולים שבפולן אינם זמינים בכמויות שניתן לייצר בקנה מידה מסחרי. הפתרון ההנדסי מאפשר לנו לייצר אותם באופן יציב ומבוקר".

פרופ’ פיל סטיבנסון מקיו הדגיש את ההשלכות הרחבות: "מעבר לתועלת לדבורי הדבש, התוסף עשוי להפחית את הלחץ על מקורות פולן טבעיים ובכך להיטיב גם עם דבורי הבר".

המשמעות הכלכלית אינה מבוטלת: דבורי הדבש אחראיות על האבקה של למעלה מ-70 אחוז מהגידולים המובילים בעולם, בהם שקדים, תפוחים ודובדבנים. כל שיפור בבריאותן ובכושר הרבייה שלהן ישפיע ישירות על ביטחון המזון העולמי.

הצעד הבא – ניסויים בשטח

עד כה נערכו הניסויים בתנאי חממה מבוקרים, אולם החוקרים נערכים לניסויים רחבי היקף בשטח הפתוח. אם התוצאות יחזרו על עצמן, התוסף עשוי להגיע לשוק תוך כשנתיים ולהיות זמין עבור חקלאים ודבוראים ברחבי העולם.

במקביל, המדענים בוחנים אפשרות לפתח גרסאות נוספות של התוסף שיותאמו גם למיני דבורים אחרים ואף לחרקים מאביקים נוספים.

