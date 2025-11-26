כיכר השבת
תנאים קשים במיוחד

27 שנים בתא בגודל 12 מ"ר: הנשיא הדרום אמריקני שתמך בטראמפ - הושלך לכלא

נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונארו, ידיד של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ותומך ישראל מובהק, החל היום לרצות את עונש המאסר הכבד שנגזר עליו | הוא ירצה את מאסרו בתנאים קשים במיוחד (בעולם)

זאיר בולנסונרו (צילום: שאטרסטוק)

נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונארו, ידיד של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ותומך ישראל מובהק, החל היום (רביעי) לרצות את עונש המאסר הכבד שנגזר עליו בבית המשפט העליון. על פי ההאשמות, הנשיא לשעבר פעל כדי להישאר בשלטון למרות ההפסד בבחירות.

בולסונארו הורשע במספר סעיפים חמורים, בהם לקיחת חלק בארגון פשיעה, ניסיון לבטל את הדמוקרטיה באופן אלים, תכנון הפיכה, פגיעה ברכוש ממשלתי ופגיעה בנכסי תרבות.

לאחר ההרשעה הוא זכה לתמיכה מצד הנשיא טראמפ, שכינה את ההליך נגדו ציד מכשפות ואמר כי הופתע מהפסיקה. הנשיא אף הטיל מכס של 50 אחוז על ברזיל כמחאה על המהלך.

למרות מאמצי טראמפ וממשלו לסייע לנשיא ברזיל לשעבר, בולסונארו בן ה 70 יחל באופן מיידי בריצוי 27 שנות המאסר שנגזרו עליו. על פי הדיווחים, הוא ירצה את מאסרו בתא משטרתי בגודל 12 מ"ר, ללא מגע עם אסירים אחרים.

במהלך התקופה בה ריצה מאסר בית עד להחלת גזר הדין, בולסונארו ניסה מספר פעמים להימלט מגזר הדין הקשה. הנשיא לשעבר נכלא לפני יומיים לאחר שניסה להלחים את האזיק האלקטרוני שהוצמד לקרסולו.

