נגד בעלי מועדון "לה קונסטליישן" בקראנס-מונטנה, ז'אק וג'סיקה מורטי, הוגש כתב אישום בגין גרימת מוות ברשלנות, גרימת שריפה ברשלנות וחבלה גופנית ברשלנות. רשויות החוק בשוויץ החליטו להותיר את ז'אק מורטי במעצר, בעוד רעייתו שוחררה.

המעצר נגד הבעל בוצע ביום שישי שעבר, לאחר תקופה ארוכה בה הסתובב חופשי.

האסון, שבו נספו 40 בני אדם ונפצעו 116, הוביל לחקירה מאומצת שחשפה שורת מחדלים בטיחותיים בניהול המקום.

מחקירת בעלי המקום עולה כי העובדים במועדון לא עברו כל הכשרה לניהול אירועי חירום או שריפות. ז'אק מורטי הודה בפני החוקרים כי למרות ששיפץ את המבנה והחליף את ציפוי הספוג בתקרה, לא הותקנה במקום מערכת מתזים לכיבוי אש. כמו כן, בערב האירוע שהה במקום מספר רב של קטינים, חלקם מתחת לגיל 16, למרות הצהרת הבעלים כי הם מקפידים על בדיקת גיל בכניסה.

השריפה פרצה לאחר שמלצרים, שנישאו על כתפי מלצרים אחרים כדי להגיש בקבוקי משקה, קירבו זיקוקים בוערים לתקרת הספוג. "לא מנעתי מהם לעשות זאת, אך גם מעולם לא הכרחתי אותם", מסר מורטי בעדותו לגבי נוהג הגשת הבקבוקים. רעייתו ג'סיקה תיארה את רגע הדליקה: "ראיתי אור כתום לכיוון פינת הבר. מיד צרחתי שכולם ייצאו החוצה והתקשרתי למכבי האש".

במהלך ניסיונות הפינוי גילו הנוכחים כי דלת השירות במקום הייתה נעולה במנעול פנימי, בניגוד לנהלי החירום המכריחים יציאת חירום. מורטי סיפר כי נאלץ לפרוץ את הדלת יחד עם אנשים נוספים: "דחפנו והיא נכנעה תוך כמה שניות. מצאנו שם אנשים מחוסרי הכרה". בין ההרוגים הייתה גם עובדת המועדון, קיאן פאנין בת ה-24. ז'אק מורטי העיד כי ניסה לבצע בה פעולות החייאה במשך שעה ארוכה ברחוב הסמוך, עד שצוותי הרפואה קבעו את מותה.

"אני הרוס ומרגיש אחראי לכך שלא ידעתי להגן על הקורבנות", אמר מורטי לחוקרים. רעייתו הוסיפה כי מדובר באסון חייה וביקשה להתנצל באופן פומבי על כך שהטרגדיה התרחשה בבית העסק שלהם. חקירת נסיבות האירוע נמשכת.