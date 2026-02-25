כיכר השבת
צעד חריג

ישראלית נעצרה בטורקיה בגלל שירותה בצה"ל | כך זה הסתיים

ישראלית נעצרה באיסטנבול בעקבות עבירה של "שירות בצבא זר" | הפרשה החלה בעקבות קמפיין ברשתות החברתיות שקרא למעצרה בשל שירותה בצה"ל | בעקבות המעצר קיבלו הטורקים מסר ברור מישראל: "שחררו אותה מייד" (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: נתי שואת\פלאש90)

ישראלית בעלת אזרחות כפולה טורקית-ישראלית ששירתה בעבר בצה"ל נעצרה באיסטנבול בעקבות עבירה של "שירות בצבא זר". כך פורסם הערב ב"חדשות 12".

הפרשה החלה לפני כשבוע וחצי, כאשר ארגונים איסלאמיסטיים פתחו בקמפיין ברשתות החברתיות הקורא למעצרה של הצעירה בשל שירותה בצה"ל. אותם ארגונים חשפו את פרטיה האישיים ותמונותיה, ואף הגישו פנייה רשמית לרשויות בטורקיה בדרישה לעוצרה.

בעקבות ה שר החוץ גדעון סער החל לפעול מיידית לשחרורה. על פי הדיווח, הטורקים קיבלו מסר ברור מישראל: "עליכם לשחרר את הצעירה הישראלית מייד". שעות לאחר המעצר היא שוחררה למעצר בית, וביום רביעי האחרון היא הוטסה בחזרה לישראל.

נציין כי רק לאחרונה נעצרה אזרחית ישראלית בחשד שהעליבה את דגל טורקיה, את הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן ואת "מדינת פלסטין".

הישראלית נעצרה בכיכר תקסים בעיר, וברשתות החברתיות הטורקיות התפרסמה תמונה של שוטר טורקי אוזק אותה. משם היא נלקחה לתחנת משטרה באיסטנבול.

