יותר ממחצית האנשים שעושים דיאטה מעלים את כל המשקל בחזרה תוך שנתיים |למה זה ככה ואיך אפשר לנצח את הסטטיסטיקה | הדרך לשרוף קלוריות גם כאשר אתם ישנים | מה עושים עם אכילה רגשית והכלי העוצמתי לשיפור הבריאות (בריאות)
מחקר חדש שנערך באוניברסיטת וירג'יניה מגלה כי פעילות גופנית אינטנסיבית משפיעה משמעותית על הורמון הרעב 'גרלין' וגורמת לתחושת שובע במהלך היום | אצל מי נמצאו התוצאות הטובות ביותר, וגם מה אפשר לאכול כדי לשרוף קלוריות?. (בריאות)
בודיבילדר אירי צעיר שהפך תוך מספר חודשים לבלוגר פופולרי עם מליוני עוקבים לא שבע מהתהילה. עכשיו הוא מנסה להוכיח לקהל מעריציו שהוא מסוגל לעמוד באתגר מעורר בחילה: דיאטה קיצונית שכוללת ארוחות ג'אנק פוד בסך כולל של יותר מ- 20,000 קלוריות ביום (כושר ובריאות)
אם אתן מאלה שכרטיסיית המנוי לחדר כושר היא ההוצאה הכי מיותרת שביצעתן אי פעם, ואתן מוצאות את עצמכן מתרצות תירוצים שונים ומשונים למה בפעם האחרונה שראיתן את נועה מהכושר היא בדיוק ילדה, ועכשיו היא כבר עומדת ללדת שוב, הכתבה הזו בדיוק בשבילכן (כושר)
הטירוף החדש מיפן שעומד לשנות את כל מה שידעתם על עוגות ומאפים: דארן וואנג קם בוקר אחד והחליט לקחת קינוח יפני מסורתי לשלב הבא - להגדיל אותו משמעותית ולשווק כעוגה ללא קלוריות, וככל הנראה, גם ללא טעם - רק מראה פוטוגני ותחושה מרעננת בפה עם כל ביס (חדשות האוכל)