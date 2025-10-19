לא מצליחים לרדת במשקל? לא באשמתכם. זה מה שאתם יכולים לעשות

אחרי החגים כאן ומי מאתנו לא חולם לרדת במשקל ולהרגיש טוב יותר? אין מישהו שלא אומר לעצמו 'יאללה אני חייב' אין כאן מי שלא ניסה ושלא עשה דיאטה ושלא עושה הליכות ושלא מספר. פעם הייתי חזק עם קוביות…

מעל חמישים אחוזים מהנשים והגברים מנסים לרדת במשקל. יותר נשים ובעיקר בני ארבעים עד חמישים שזה שלב שלב של טרום סכרת, שומנים בדם, תעוקות חזה, כולסטרול. אגב אני מכיר באופן אישי 3 אנשים בגילאי ה-30 שכבר עברו צינתור.

אבל המציאות ובלי טיפת ביקורת או אשמה עצמית זה לא קל וכנראה גם לא באשמתינו. זה אתגר לא פשוט, במיוחד כשמדובר בשמירה על התוצאות. שמונים עד תשעים וחמישה אחוזים מהאנשים שהצליחו לרדת במשקל בצורה משמעותית, מעלים אותו בחזרה.

ניתוח של עשרים ותשעה מחקרים ארוכי טווח מראה שיותר ממחצית מהמשקל שהושל חוזר תוך שנתיים, ולאחר חמש שנים – למעלה משמונים אחוזים. רק כעשרים אחוזים מצליחים לשמור על ירידה של לפחות עשרה אחוזים ממשקל גופם למשך שנה או יותר.

למה זה ככה? התשובה טמונה במנגנונים ביולוגיים והתנהגותיים מורכבים. הגוף מגיב לירידה במשקל בהאטת חילוף החומרים, כאילו הוא מגן על עצמו מפני רעב. הורמונים כמו גרלין, שמגבירים את תחושת הרעב, הופכים את ההתמודדות עם פיתויים למשימה קשה. דיאטות קיצוניות, שלא ניתן לקיים לאורך זמן, תורמות לכישלון, שכן רוב האנשים לא מצליחים לשמר שינויים בהרגלי תזונה ופעילות גופנית. בנוסף, גם אם ירדתם במשקל כתוצאה מכך ש'הצלחתם לא לאכול' הרי שסביר להניח שירדתם גם בשריר. לא רק שתהיו חלשים יותר, גם פגעתם בגוף וברגע שתתחילו לאכול, גם תאכלו יותר כפיצוי וגם הגוף שלכם פחות שורף קלוריות כי יש לכם פחות שריר. ועוד רגע ארחיב על כך.

אז איך מנצחים את הסטטיסטיקה? המפתח הוא גישה הדרגתית ומאוזנת. לא להסתכל על שבוע, להסתכל על חודש. מומחים ממליצים על ירידה מתונה של אחד עד שני קילוגרמים בשבוע, תוך אימוץ אורח חיים שמשלב תזונה בריאה – עשירה בירקות, פירות, חלבונים ודגנים מלאים – ופעילות גופנית קבועה. חשוב גם לשנות את המיקוד ממספרים על המשקל לשיפור הבריאות וההרגשה הכללית, מה שמגביר את המוטיבציה לטווח ארוך.

כלי רב עוצמה במאבק הזה הוא הרמת משקולות. הוא לא רק שורף קלוריות, אלא גם בונה מסת שריר, שמגביר את חילוף החומרים גם במנוחה. שרירים שורפים יותר קלוריות משומן, ומונעים את ההאטה המטבולית שמתרחשת בדיאטות דלות קלוריות. אימוני כוח יוצרים גם אפקט "אפטרברן", שבו הגוף ממשיך לשרוף קלוריות שעות לאחר האימון. בנוסף, הם משפרים את רגישות הגוף לאינסולין, מפחיתים אחסון שומן ומסייעים בירידה באחוזי השומן תוך שמירה על מראה חטוב.

מעבר לירידה במשקל, הרמת משקולות מציעה יתרונות רבים: היא מחזקת עצמות ומונעת בריחת סידן, משפרת יציבה ואיזון, ומפחיתה סיכון לפציעות. היא גם תורמת לבריאות הנפשית על ידי שחרור אנדורפינים, שמפחיתים חרדה ודיכאון, ואף משפרת זיכרון וקשב. עם הגיל, אימוני כוח מאטים את איבוד מסת השריר, שומרים על עצמאות תפקודית ומעלים את הביטחון העצמי בזכות מראה משופר.