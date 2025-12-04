בלב אזור ים המלח, במקום שבו מתכנסים תנאים רפואיים ייחודיים, מתקדמת בימים אלו בנייתו של מרכז החלמה מהפכני: המבנה החדש של עמותת 'חיים לילד' נועד להרחיב משמעותיה את הטיפול הקיים כיום במלונית "רגעים קסומים" ולאפשר לעשרות חולי CF (סיסטיק פיברוזיס) נוספים ליהנות מכוח הריפוי הטבעי והייחודי של המקום. הפרויקט, שיושלם בעז"ה בתוך שנה לכל היותר, צפוי לשנות את פני הטיפול בחולי מחלות נשימה ועור בישראל.

המלונית הקיימת, הפועלת זה שנים רבות על חוף ים המלח, כבר הוכיחה את יעילותה. עשרות משפחות מגיעות מדי שנה לשהות של שבועיים עד חודש, וחוזרות הביתה עם שיפור דרמטי במצבם הבריאותי. אולם הביקוש גדול בהרבה מהיכולת הנוכחית, והמרכז החדש נועד לספק מענה מקיף יותר.

הגב' ל' אם לארבעה ילדים הנאבקת בסיסטיק פיברוזיס מאז לידתה, מספרת על הצורך הדחוף במתחם מורחב. "כשנולדתי, אמרו לאמא שלי שיש לה לכל היותר שמונה שנים ליהנות מהילדה הקטנה שלה". אבל נגד כל הסיכויים, כיום, אחרי מסע ארוך ומלחמת הישרדות יומיומית, היא גדלה ופרחה, נישאה וכיום היא אמא לארבעה ילדים.

המחלה שאיתה נלחמת הגב' ל' מוגדרת על ידי פרופסור אביב גולדברט מנהל מחלקת ילדים בביה"ח לילדים ע"ש אדמונד ויילי ספרא במרכז הרפואי סורוקה, כ"מחלה כרונית ומתישה המשפיעה על מערכות הנשימה והמעיים, כשהחולה סובל מדלקות תכופות של מערכת הנשימה ומערכות נוספות". עבור ש', תקופת האימהוּת הקשתה עוד יותר על מצבה: "הגעתי למצב שאני זקוקה באופן יומיומי לטיפול אינטנסיבי מאוד, וזה דורש ממני אנרגיה וכוחות רבים".

מי שנחשף למחקרים שבוצעו על ידי אוניברסיטת בן גוריון במשך כ- 15 שנה על אלפי חולים, וגילו את הפוטנציאל הרפואי של ים המלח, הוא יו"ר 'חיים לילד', הרב ראובן סקלר, שמספר כי "אחרי שנים של ליווי חולי CF וחשיפה לסבלם הגדול, עלה בדעתי החזון: להקים בית על חוף ים המלח, שכל חולה יוכל להגיע אליו ולקבל רפואה והקלה".

התוצאות של הטיפול בים המלח מדהימות. הרב סקלר מתאר: "הוכח, שכאשר שוהים בים המלח לכמה שבועות, ניתן לשפר הרבה מהמצבים, כולל היכולת לנשום בקלות ולאכול יותר. ראינו שהחולים הבאים לים המלח ממשיכים ליהנות מאיכות חיים גבוהה, אפילו במשך חודשים ארוכים אחרי שהם חוזרים לגובה הים".

ד"ר הררי, מומחה להתאמת סגולות המרפא של ים המלח לבעיות רפואיות - כגון: נשימה ועור, המנהל קליניקה ייחודית המתמקדת בעיקר בחולי פסוריאזיס ואטופיק דרמטיטיס על חוף ים המלח, ומי שחוקר את תנאי האקלים בים המלח זה שנים רבות - מסביר: "ביצעתי מחקרים רפואיים מדעיים רבים. תנאי האקלים בים המלח נחקרים היטב בכל העולם, ואנו יכולים לנצל תנאים אלו לריפוי חולים. בתחילה התמקדנו במחלות עור כמו פסוריאזיס, שבהן החולה יכול לחוות ריפוי בטבעיות ללא תרופות, אך ממחקרים רפואיים רבים אנו יודעים גם שאנשים הסובלים ממחלות נשימתיות כמו CF חווים הטבה באקלים זה".

יודגש, כי ד"ר מרקו הררי, שפועל משך שנים ארוכות על פי המחקרים של אוניברסיטת בן גוריון צבר במשך השנים ניסיון אישי רב המשולב בידע עצום בכל הנוגע לסגולות המרפא של ים המלח.

עבור הגב' ל', המקום הפך למרכז הקלה של ממש: "כשאני מגיעה למצבים קיצוניים שמאתגרים במיוחד אותי ואת המשפחה, אני פונה לרב סקלר ומבקשת לבוא למלונית בים המלח. שם אני מוצאת רפואה אמיתית ומנוחה לגוף ולנפש".

פרופ' אביב גולדברט, שתחום התמקדותו הוא בחולי CF מאשר את היעילות הקלינית מניסיונו האישי: "מניסיוני כרופא שטיפל במאות חולים במשך 20 השנים האחרונות, אלה ששהו בים המלח מרגישים בריאים וחזקים יותר, ואני יודע שמקום ייחודי זה נחוץ עבורם".

השפעת הטיפול על איכות החיים ניכרת בעדותה של הגב' ל': "אני חוזרת הביתה אישה טובה יותר, אמא טובה יותר, מתפקדת הרבה יותר. החלום שלנו הוא שיהיה משהו שיאפשר לנו להגיע תמיד, ושיהיה יותר אפשרויות לאפשר לעוד חולים להגיע לטווחים ארוכים כשצריך, כדי להירפא ולהרגיש טוב יותר".

המרכז החדש שנבנה כעת צפוי לחולל מהפכה בתחום. פרופ' גולדברט מדגיש: "בניסיון שלי כרופא שטיפל במאות חולים ב-20 שנים האחרונות ששהו בים המלח וחזרו הרבה יותר בריאים, יותר חזקים, אני יודע שמקום ייחודי זה הוא נצרך עבורם. פרויקטים אלו יאפשרו לתת לחולים את מיטב תנאי האקלים שיש לנו בים המלח. הוא יהיה מקום ייחודי לקבל טיפול. באף מקום בעולם תוכלו לראות כזה שילוב".

ההשלמה המוצלחת של הפרויקט דורשת מאמצים רבים והשלמת גיוס המשאבים הנדרשים. המבנה החדש, שעבודות הבנייה בו מתקדמות בקצב מואץ, צפוי לפתוח את שעריו כבר בשנה הבאה אי"ה ובכך לספק מענה למשפחות רבות נוספות המצפות בכיליון עיניים לאפשרות טיפול זו.