טרגדיה: ילד בן 6 נפטר משפעת - למרות שהיה מחוסן לשפעת

ילד בן 6 נפטר משפעת, למרות שהיה בריא בדרך כלל ומחוסן לשפעת, כך מעדכן הבוקר (רביעי) משרד הבריאות.

הילד, סבל לפני מספר ימים מחום ושיעול, מצבו הידרדר ולמרות מאמצי החייאה נקבע מותו.

בבית החולים 'שערי צדק' עדכנו כי "לפני מספר ימים הובא למלר"ד ילדים במרכז הרפואי שערי צדק ילד כבן 6 במצב אנוש לאחר החייאה ממושכת בשטח.

"מאמצי ההחייאה נמשכו במלר"ד, והילד הועבר ליחידה לטיפול נמרץ ילדים במצב אנוש אך לצערנו למרות מאמצי ההחייאה הרבים נקבע מותו. אנו משתתפים בצער המשפחה".

‏משרד הבריאות מדגיש כי בישראל ובמדינות נוספות, עונת השפעת השנה החלה מוקדם וניכר כי קצב התחלואה משפעת נמצא בעליה תלולה. ממעקב אחר נתונים בעולם צפויה להיות עונה עם תחלואה קשה.

משרד הבריאות מדגיש כי על אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע באופן מוחלט את ההידבקות במחלה, במרבית המקרים הוא מסייע בהקלה בחומרתה, ומפחית משמעותית את הסיכון לתחלואה קשה או מוות.

המשרד שב וקורא לציבור להתחסן נגד השפעת. החיסון בטוח ומומלץ מגיל ששה חודשים ומעלה. החיסון זמין וניתן ללא תשלום בקופות החולים.