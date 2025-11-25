סכנת מוות: גל הרעלות הכניס עשרות מדינות לרשימת האזהרה

אלכוהול מזויף ( צילום: משרד הבריאות )

דאגה בינלאומית גוברת: משרד החוץ של בריטניה הוציא אזהרת מסע חריגה והוסיף 11 מדינות חדשות לרשימת המדינות שבהן קיים סיכון גבוה להרעלות מתנול משתייה אלכוהולית מזוהמת. המהלך מגיע בעקבות "עלייה עולמית במספר המקרים המדווחים" של פגיעה ומוות עקב צריכת האלכוהול התעשייתי והרעיל.

האזהרה החדשה מטילה צל כבד על מדינות רבות, כולל יעדים פופולריים במזרח התיכון, אפריקה ואסיה. הרשימה השחורה מתרחבת: המדינות שהתווספו לפי פרסום היום (שלישי) ב'וואלה', העדכון האחרון של ההנחיות כולל תוספת של 11 מדינות, שהצטרפו לרשימה הקיימת שבה היו כבר שמונה מדינות שנוספו בחודש שעבר (כמו אקוודור, יפן, קניה ומקסיקו): אסיה והמזרח התיכון: בנגלדש, הודו, איראן, ירדן, מלזיה, נפל.אפריקה: לוב, מלאווי, מרוקו, רואנדה.אוקיאניה: פפואה גינאה החדשה. נוסף על כך, הרשימה המלאה של המדינות שבהן יש סיכון גבוה להרעלת מתנול כוללת כעת 28 יעדים ברחבי העולם, לרבות טורקיה, תאילנד, וייטנאם, ברזיל ורוסיה. האירועים הקשים שדווחו לאחרונה, כולל מותם של שישה תיירים בלואוס במהלך 2024, הדגישו את הצורך הדחוף בנקיטת צעדים.

אלכוהול מזויף. ארכיון ( צילום: דוברות המשטרה )

האלכוהול הרעיל: זיהום בלתי נראה וחסר ריח

הרעלת המתנול היא סכנת מוות מיידית. מתנול הוא אלכוהול תעשייתי רעיל המשמש בדרך כלל כנוזל קירור או נוזל לניקוי חלונות ואינו מיועד לצריכה אנושית. למרות שהוא קיים באופן טבעי ברמות נמוכות בייצור משקאות אלכוהוליים, חברות מסחריות מקפידות להפחיתו לרמה בטוחה בתהליך הזיקוק.

הבעיה החמורה טמונה בכך שבחלק מהמדינות, מתבצע ערבוב מכוון של מתנול במשקאות אלכוהוליים על ידי גורמים עברייניים, כדרך לחסוך בעלויות ייצור. מכיוון שהמתנול חסר טעם וריח, קשה מאוד לאתר אותו. אפילו כמויות קטנות ממנו עלולות לגרום לעיוורון בלתי הפיך או למוות תוך 12 עד 48 שעות בלבד.

אזהרת המשרד: "הימנעו משתייה חינמית"

משרד החוץ הבריטי יצא בקמפיין הסברה רחב כדי לסייע לנוסעים לצמצם סיכונים ולזהות תסמינים.

השר הממונה, המיישה פאלקונר, קרא לנוסעים לנקוט משנה זהירות:

"כל נוסע צריך להכיר את סימני הרעלת המתנול. אם אתם שותים אלכוהול בחו"ל, כדאי להימנע משתיית אלכוהול ביתי או שתייה חינמית".

פאלקונר הדגיש כי יש לפנות לעזרה רפואית מיידית אם מופיעים תסמינים חריגים:

"אם אתם מרגישים שמשהו לא בסדר, כמו חמרמורת קשה ("הנגאובר") או בעיות ראייה, יש לפנות לעזרה רפואית בהקדם".