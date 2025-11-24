דו"ח חדש של ארגון הסביבה גרינפיס, שפורסם השבוע, מצביע על ממצאים מדאיגים בבגדי רשת האופנה המקוונת שיין: פריטים שנשלחו לישראל הכילו את ריכוזי הכימיקלים המסוכנים הגבוהים ביותר מבין שמונה מדינות שנבדקו.

במסגרת הדו"ח רכש גרינפיס 56 פריטי לבוש משיין בשמונה מדינות שונות - ישראל, גרמניה, פורטוגל, שוויץ, אוסטריה, שבדיה, ספרד ותאילנד - ושלח אותם לבדיקה כימית במכון הגרמני הבלתי תלוי לאיכות הסביבה Bremer Umweltinstitut, המוסמך על פי תקנים בינלאומיים ומומחה בניתוח מזהמים. כל פריט נבדק בהתאם לחומר שממנו יוצר, כך שלא בוצעה סקירה של כל הכימיקלים האפשריים בכל מוצר, אלא התמקדות בקבוצות חומרים אופייניות.

הממצא החמור ביותר נרשם בז'קט שנרכש ונשלח לישראל, שבו נמצאו רמות קיצוניות של כימיקלי PFAS - המכונים "כימיקלים נצחיים". התקן האירופי המחמיר מגביל את ריכוז ה‑PFAS בטקסטיל ל‑0.26 מ"ג חומר לכל ק"ג בד, אך בז'קט הישראלי התגלה ריכוז עצום של 850 מ"ג לק"ג בד - חריגה של פי 3,269 מהתקן החוקי. בסך הכול, מתוך חמישה פריטים שנרכשו בישראל, ארבעה הכילו חומרים מסוכנים, ושניים מהם עברו את רמות הסף שנקבעו בתקנת הכימיקלים האירופית REACH.

PFAS הם משפחה רחבה של כימיקלים סינתטיים המשמשים בין היתר לדחיית מים ולכלוך מבדים, נעליים ומוצרי טקסטיל נוספים. הם מכונים "כימיקלים נצחיים" משום שהם כמעט ואינם מתפרקים בסביבה, מצטברים במקורות מים ובקרקע ואף בשרשרת המזון. מחקרים קישרו בין חשיפה ל‑PFAS לבין סרטן מסוגים שונים, פגיעה במערכת הרבייה, הפרעות הורמונליות והפרעות גדילה אצל ילדים, כמו גם לפגיעה במערכת החיסון.

הדו"ח מדגיש כי הסיכון איננו רק לסביבה ולעובדים במדינות הייצור, אלא גם לצרכנים: הכימיקלים עלולים לעבור אל הגוף במגע ישיר עם העור, דרך זיעה, באמצעות סיבים מיקרוסקופיים הנשאפים, וגם דרך המים כאשר הבגדים נשטפים או מושלכים לפח ומגיעים למטמנות ולמערכות הביוב.

על פי ממצאי גרינפיס, 8 מתוך 56 הפריטים (32 אחוז) שנבדקו חרגו מהמגבלות של תקנת REACH האירופית, כולל בגדי ילדים. בנוסף ל‑PFAS נמצאו גם פתלטים (Phthalates) - חומרים פלסטיים המשמשים בין היתר כמרככים בנעליים ובחלקי פלסטיק שונים. ב‑14 מוצרים שנבדקו נמדדה חריגה מרמת הפתלטים המותרת. במדגם הישראלי נמצאה חריגה בסנדלי נשים, בעוד שבחולצת גברים וחולצת ילדים זוהו פתלטים אך ברמות שלא עברו את סף הרגולציה.

עוד עולה מהבדיקות כי מתכות כבדות כמו עופרת (Pb) וקדמיום (Cd) התגלו ב‑28 פריטים מתוך כלל המדגם, כששני פריטים חרגו מעל התקן המותר. בפריטים שנרכשו בישראל נמצאו מתכות כבדות בסנדלי נשים, חולצת גברים וחולצת ילדים - אולם בריכוזים שנשארו בתוך גבולות התקן האירופי.

בגרינפיס מזהירים כי הממצאים ממחישים את המחיר הסמוי של תרבות ה"אופנה האולטרה-מהירה", שמפיקה כמויות עצומות של בגדים זולים וקצרי-חיים - על חשבון בריאות הציבור והסביבה. בישראל היום נכתב כי נטע שליט, ראש תחום צרכנות בגרינפיס ישראל, מסרה כי "ענקית האופנה האולטרה מהירה מציפה את העולם בבגדים באיכות נמוכה, שלמרות הבטחות שונות, מזוהמים לעיתים קרובות בכימיקלים מסוכנים. כדי לעצור את שטף הבגדים ולדרוש אחריות מהיצרנים, אנו זקוקים לחוקים חזקים נגד אופנה מהירה שייגנו על הצרכן הישראלי".

הדו"ח מצטרף לשורת פרסומים בינלאומיים בשנים האחרונות, הקוראים לרגולטורים להחמיר את הפיקוח על שרשראות האספקה של מותגי אופנה גלובליים, ובעיקר על מכירות אונליין החומקות לעתים מרגולציה מקומית. אם מסקנות גרינפיס ייתקבלו, עשויות מדינות - ובהן גם ישראל - להגביר את בדיקות הייבוא, לדרוש שקיפות רבה יותר מהרשתות ולהטיל אחריות משפטית על יצרנים וקמעונאים בגין שימוש בכימיקלים מסוכנים בטקסטיל.

בינתיים, בארגוני הסביבה קוראים לצרכנים לגלות מודעות לבחירות האופנתיות שלהם: להעדיף בגדים איכותיים ועמידים יותר, לוותר על רכישות אימפולסיביות וזולות מרשתות האולטרה-מהירות, ולשאול לא רק כמה עולה הפריט - אלא גם מהי עלותו הבריאותית והסביבתית.