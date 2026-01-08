המחקר מגלה: מהו הסוד לאריכות הימים המופלגת של זקני ברזיל

במחקר רחב היקף שנערך במרכז לחקר הגנום ותאי הגזע באוניברסיטת סאו־פאולו, עקבו החוקרים אחרי יותר מ־160 מאה־שנים פלוס, ביניהם 20 אנשים שגילם עולה על 110. מדובר באחת הקבוצות הגדולות בעולם לחקר אריכות ימים קיצונית. בין המשתתפים בולטים ז’ואאו מריניו נטו, הגבר החי המבוגר בעולם בן 113, ואחות אינאה קנאבארו לוקאס, שנפטרה ב־2025 בגיל 116.

לדברי פרופ' מאיאנה זאטץ, ראשת המרכז, הסוד עשוי להימצא דווקא בגיוון הגנטי יוצא הדופן של ברזיל. “מדובר בשילוב נדיר של שורשים אירופיים, אפריקאיים, ילידיים ואסייתיים - רקע שעשוי להביא למפגש בין גרסאות מגֵנות שמקורן באזורים שונים בעולם,” מסביר החוקר הראשי מטאוס וידיגאל דה קאשטרו. “אותן גרסאות מגֵנות כנראה מעניקות יתרון ביולוגי יוצא דופן המאריך חיים.”

ניתוח גנומי שנערך ב־2025 בקרב 2,723 ברזילאים חשף למעלה מ־8 מיליון וריאנטים גנטיים חדשים, מהם כ־36 אלף המשפיעים ככל הנראה על תפקוד חלבונים. המשמעות: אוכלוסיות מעורבות מסוג זה עשויות להסתיר בתוכן “קוקטיילים” גנטיים של חסינות ובריאות, שאינם נראים באוכלוסיות הומוגניות יותר שנמצאות במרכז המחקר הבינלאומי.

אך הסיפור איננו רק על גנים - אלא גם על עמידות יוצאת דופן במבחן החיים. שלושה מבני המאה ועשר פלוס שרדו את נגיף הקורונה בשנת 2020 עוד לפני המצאת החיסון, וגופם הגיב ביצירת רמות גבוהות של נוגדני IgG ותגובה נטרולית עזה. “אנשים אלה חיו רוב חייהם ללא רפואה מודרנית, ובכל זאת שרדו עד גילאים שאיש לא האמין שניתן להגיע אליהם,” אומר דה קאשטרו. “זה רומז שהחוזק הביולוגי שלהם טמון בגנים ולא רק בגישה לטיפול רפואי.”

הישגיהם בולטים במיוחד בקרב גברים, שרובם אינם מגיעים לגיל כה מופלג. שלושה מתוך עשרת הגברים המבוגרים בעולם כיום הם ברזילאים. בנוסף, נמצאו משפחות שבהן אריכות ימים קיצונית מועברת מדור לדור - אישה בת 110 שסבתותיה וקרובותיה בגילים 100, 104 ואף 106.

פרופ’ מנואל אסטלייר, שחקר את מאריה בראניאס הספרדייה (אחת הנשים המבוגרות בעולם), טוען כי “הגיוון הגנטי של ברזיל הוא נכס מדעי עולמי. כשגרסאות גנטיות ממוצאים שונים נפגשות ויוצרות שילוב מיטיב - ייתכן שנמצא בדרך לאדם הראשון שיחיה מעבר לגיל 120.”

לסיום, החוקרים קוראים להרחיב את מאגרי המחקר הגנומי בעולם כך שיכללו יותר אוכלוסיות בעלות מוצא מגוון. “זו לא רק שאלה מדעית,” אומרת זאטץ, “זו גם שאלה של צדק בריאותי. להבין את סוד החיים הארוכים - פירושו להבין את כלל האנושות.”