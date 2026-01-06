מחקר חדש חושף: כך יוקר המחייה פוגע בגדילה אצל ילדים

מחקר חדש שפורסם בכתב העת Global Food Security בידי חוקרים מאוניברסיטת בון שבגרמניה חושף ממצאים מדאיגים על ההשלכות הבריאותיות של עליות מחירים במזון על ילדים. החוקרים ניתחו את השפעות משבר המזון באינדונזיה בשנות ה־90 - תקופה שבה מחיר האורז, מרכיב המזון המרכזי במדינה, זינק בחדות בעקבות קריסת השווקים האסייתיים.

הנתונים, שנאספו במסגרת הסקר המשפחתי של אינדונזיה, עקבו אחרי אלפי ילדים במשך יותר משני עשורים, מגיל ילדות ועד לבגרות. הממצאים הראו כי באזורים שבהם מחירי האורז עלו במיוחד, נרשם גידול של 3.5 נקודות אחוז בשיעור הילדים הסובלים מתת־גדילה - תופעה שגרמה להם להישאר נמוכים יותר וחשופים יותר להשמנת יתר בהמשך חייהם.

לדברי ד"ר אלזה אלמירה, מחברת המאמר הראשית, "הזינוק במחירי המזון גורם למשפחות לצמצם דווקא את רכישת המזון המזין, העשיר בויטמינים ובמינרלים, ולא את כמות הקלוריות. כך נוצר מצב של 'רעב סמוי' - הילדים מקבלים מספיק אוכל מבחינה כמותית, אך חסרים להם רכיבי תזונה חיוניים להתפתחות תקינה."

התופעה בלטה במיוחד בקרב ילדים שגדלו בערים, שם משפחות תלויות יותר בשוק המזון ואינן מסוגלות להשלים תוצרת חקלאית בעצמן. כמו כן, נמצא כי השכלה נמוכה של האם הגבירה את הפגיעות התזונתית של הילדים. פרופ’ מרטין קיים, אחד ממחברי המחקר, מסביר: "בערים ובמקומות שבהם אין ידע בסיסי על תזונה מאוזנת, משבר כלכלי מתורגם במהרה למשבר תזונתי שקשה מאוד לתקן בעתיד."

החוקרים מזהירים כי מגמות דומות עלולות להתרחש שוב במקומות רבים בעולם, נוכח הזינוק במחירי המזון הגלובאליים, מלחמות, שיבושי אספקה ואירועי אקלים קיצוניים. "השלכות המשברים הללו חורגות מהכאן והעכשיו," מדגישה אלמירה. "הן נחרטות בגוף הילדים ומשפיעות על בריאות הדורות הבאים."