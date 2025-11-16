2.8 מיליון ישראלים במצוקת מזון: כמה מהם חרדים?

מסמך חריף שפרסם הבוקר (ראשון) הביטוח הלאומי משרטט מציאות קשה ומדאיגה בישראל: למעלה מרבע מכלל משקי הבית במדינה מתקשים להשיג מזון מספק ומזין. הדו"ח, שמגיע על רקע יוקר המחיה, חושף כי שיעור אי-הביטחון התזונתי בישראל גבוה בהרבה מהממוצע במדינות המערב.

הנתונים המטרידים מראים כי 2.8 מיליון בני אדם – מתוכם כמיליון ילדים – חיים במשפחות שאינן יכולות להבטיח לעצמן צריכת מזון בסיסית מסיבות כלכליות.

כל משפחה רביעית בציבור החרדי

הדוח חושף פערים עמוקים בתוך החברה: 25% ממשקי הבית במגזר החרדי חיים באי-ביטחון תזונתי. שיעור האי-ביטחון התזונתי מזנק ל-58% בקרב החברה הערבית.

בחלוקה גיאוגרפית: 37% ממשקי הבית בירושלים ו-36.7% מהמשפחות בצפון סובלים ממחסור.

הביטוח הלאומי מזהיר כי המחסור אינו פסח על הגיל השלישי – 22.8% מהקשישים בישראל חווים אי-ביטחון תזונתי, וכן 31.7% מהילדים גדלים במשקי בית הסובלים מהמצוקה.

אזהרת המנכ"ל: "חברה מתוקנת לא יכולה להרשות לעצמה"

בביטוח הלאומי מדגישים כי המצב הוא "פגיעה ישירה בכלכלה", שכן תזונה לקויה מובילה לעלייה חדה בתחלואה כרונית, ירידה בפריון, היעדרויות מרובות מעבודה והכבדה על מערכת הבריאות. כל אחוז ירידה בנתוני המחסור עשוי לחסוך למשק עשרות מיליוני שקלים בשנה.

צביקה כהן, מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי, פנה לקובעי המדיניות בהצהרה מוסרית חדה: "החברה הישראלית צריכה לשאוף ולפעול ביתר שאת כדי לצמצם באופן מהותי ומשמעותי את אי הביטחון התזונתי בקרב ילדים ובקרב הזקנים במדינה. חברה מתוקנת לא יכולה להרשות לעצמה פערי שוויון כאלו."

ניצה (קלינר) קסיר, סמנכ"לית מחקר, הוסיפה כי "מדיניות ארוכת טווח תתרום לא רק לרווחה החברתית אלא גם לצמיחה בת קיימא של המשק כולו".