כיכר השבת
הביטוח הלאומי חושף

2.8 מיליון ישראלים במצוקת מזון: כמה מהם חרדים?

דוח דרמטי של הביטוח הלאומי חושף ממצאים מדאיגים: 25% מהמגזר החרדי  נמצאים בחוסר ביטחון תזונתי • בנוסף 31.7% מכלל ילדי ישראל גדלים במחסור תזונתי • הביטוח הלאומי: המצב פוגע בבריאות ובכלכלה (בארץ, חרדים) 

צילום: חיים גולדברג (חיים גולדברג, כיכר השבת)

מסמך חריף שפרסם הבוקר (ראשון) הביטוח הלאומי משרטט מציאות קשה ומדאיגה בישראל: למעלה מרבע מכלל משקי הבית במדינה מתקשים להשיג מזון מספק ומזין. הדו"ח, שמגיע על רקע יוקר המחיה, חושף כי שיעור אי-הביטחון התזונתי בישראל גבוה בהרבה מהממוצע במדינות המערב.

הנתונים המטרידים מראים כי 2.8 מיליון בני אדם – מתוכם כמיליון ילדים – חיים במשפחות שאינן יכולות להבטיח לעצמן צריכת מזון בסיסית מסיבות כלכליות.

כל משפחה רביעית בציבור החרדי

הדוח חושף פערים עמוקים בתוך החברה: 25% ממשקי הבית במגזר החרדי חיים באי-ביטחון תזונתי. שיעור האי-ביטחון התזונתי מזנק ל-58% בקרב החברה הערבית.

בחלוקה גיאוגרפית: 37% ממשקי הבית בירושלים ו-36.7% מהמשפחות בצפון סובלים ממחסור.

הביטוח הלאומי מזהיר כי המחסור אינו פסח על הגיל השלישי – 22.8% מהקשישים בישראל חווים אי-ביטחון תזונתי, וכן 31.7% מהילדים גדלים במשקי בית הסובלים מהמצוקה.

אזהרת המנכ"ל: "חברה מתוקנת לא יכולה להרשות לעצמה"

בביטוח הלאומי מדגישים כי המצב הוא "פגיעה ישירה בכלכלה", שכן תזונה לקויה מובילה לעלייה חדה בתחלואה כרונית, ירידה בפריון, היעדרויות מרובות מעבודה והכבדה על מערכת הבריאות. כל אחוז ירידה בנתוני המחסור עשוי לחסוך למשק עשרות מיליוני שקלים בשנה.

צביקה כהן, מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי, פנה לקובעי המדיניות בהצהרה מוסרית חדה: "החברה הישראלית צריכה לשאוף ולפעול ביתר שאת כדי לצמצם באופן מהותי ומשמעותי את אי הביטחון התזונתי בקרב ילדים ובקרב הזקנים במדינה. חברה מתוקנת לא יכולה להרשות לעצמה פערי שוויון כאלו."

ניצה (קלינר) קסיר, סמנכ"לית מחקר, הוסיפה כי "מדיניות ארוכת טווח תתרום לא רק לרווחה החברתית אלא גם לצמיחה בת קיימא של המשק כולו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר