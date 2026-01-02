כיכר השבת
התחזית: הגשם ייפסק היום; שבוע הבא תחול עלייה בטמפרטורות

אחרי הלילה הגשום והסוער, מזג האוויר נרגע מעט הבוקר | גשמי ברכה ימשיכו לרדת עד שעות הצהריים, ובשבת צפוי להיות קר מהרגיל לעונה (חדשות)

(צילום: Michael Giladi/Flash90)

תחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת כי הגשם צפוי להיפסק, בשבת יהיה קר מהרגיל לעונה אך ביום ראשון תהיה עלייה בטמפרטורות.

היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. יוסיפו לרדת גשמים מקומיים, ברובם קלים. בבוקר עדיין קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי ים המלח ומדבר יהודה. צפויה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה.

הלילה, ליל שבת קודש: מעונן חלקית עד בהיר. עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל במישור החוף.

ביום השבת צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום ראשון צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון ובהרי המרכז.

ביום שני הקרוב צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. צפויה עליה קלה נוספת בטמפרטורות. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

