התחזית: הגשם ייפסק היום; שבוע הבא תחול עלייה בטמפרטורות

( צילום: Michael Giladi/Flash90 )

תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת כי הגשם צפוי להיפסק, בשבת יהיה קר מהרגיל לעונה אך ביום ראשון תהיה עלייה בטמפרטורות.