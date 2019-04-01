דוברת בית-החולים "שערי צדק" מסרבת להכחיש או לאשר את טענת האב החרדי, לפיה הותקנו מצלמות נסתרות בחדר בנו הפעוט ● האב גובה עדויות מהצוות הרפואי ומחולים שנכחו בשעת מעשה, וכעת הוא מקבל גיבוי מפתיע מן האחות הראשית ● לדבריה, היא נלחמה כדי שיסירו את המצלמות (חרדים)
אחרי חשיפת "כיכר השבת" על מצלמות שהותקנו לכאורה באחד מחדרי בית-החולים "שערי צדק" בי-ם, שם מאושפז פעוט חרדי שהוריו נחשדו בהזנחה, מודים בבית-החולים: "הצוות שקל לעשות שימוש במצלמות נסתרות, אך לבסוף נמנע מלעשות כן והוחלט להסתפק במעקב". פרסום ראשון
חשיפה: חשש לפרשת "האם המרעיבה" 2: תינוק חרדי, בן חמישה וחצי חודשים, סובל מתת תזונה במצב קשה ביותר. בבית-החולים חושדים ככל הנראה בהורים, והתקינו השבוע מצלמות נסתרות בחדרם. "כיכר השבת" חושף לראשונה את פרטי הפרשה ● האב בראיון בלעדי לכיכר השבת, בעדות מטלטלת