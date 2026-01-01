כיכר השבת
סכנה בדרכים

עומדים על גג הרכב תחת הצפה עזה: מבצע חילוץ דרמטי ביו"ש | צפו

לוחמי האש פעלו לפני שעה קלה לחילוץ לכודים שהיו ברכבם סמוך למעבר צופים בשומרון, לאחר שנקלעו להצפה תוך כדי נסיעה בכביש | לאחר שחולצו הועברו הניצולים למקום בטוח (בארץ)

החילוץ (צילום: כבאות והצלה מחוז יו"ש)

לוחמי אש ממרחב שומרון פעלו לפני שעה קלה לחילוץ לכודים שהיו ברכבם סמוך למעבר צופים בשומרון, לאחר שנקלעו להצפה תוך כדי נסיעה בכביש.

הצוותים שהגיעו למקום זיהו רכב ובו אדם מבוגר הנמצא במצוקה.

לוחמי האש החלו מייד בפעולות לחילוץ, תוך שהם משתמשים באפוד ציפה יעודי למקרי חילוץ אלו. בנוסף אליו חולצה אישה נוספת שהייתה גם כן ברכבה, והועברה למקום בטוח על ידי הצוות.

רשף עמוס כהן מפקד האירוע מסר: "עם הגעתנו למקום הבנו כי עלינו לפעול במהירות על מנת לבצע את החילוץ. ביצעתי הערכת מצב בה בדקנו את עוצמת הזרימה והדרך הטובה ביותר להגיע אל המחולץ, תוך שמירה על בטיחותו ובטיחות צוות המחלצים".

לדבריו, "רכב הכיבוי הגיע עד לרכבו של המחולץ, ולאחר מכן ירד מחלץ והעביר את האדם המבוגר לרכב הכיבוי, ומשם למקום בטוח."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר