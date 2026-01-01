עומדים על גג הרכב תחת הצפה עזה: מבצע חילוץ דרמטי ביו"ש | צפו

לוחמי אש ממרחב שומרון פעלו לפני שעה קלה לחילוץ לכודים שהיו ברכבם סמוך למעבר צופים בשומרון, לאחר שנקלעו להצפה תוך כדי נסיעה בכביש.

הצוותים שהגיעו למקום זיהו רכב ובו אדם מבוגר הנמצא במצוקה.

לוחמי האש החלו מייד בפעולות לחילוץ, תוך שהם משתמשים באפוד ציפה יעודי למקרי חילוץ אלו. בנוסף אליו חולצה אישה נוספת שהייתה גם כן ברכבה, והועברה למקום בטוח על ידי הצוות.

רשף עמוס כהן מפקד האירוע מסר: "עם הגעתנו למקום הבנו כי עלינו לפעול במהירות על מנת לבצע את החילוץ. ביצעתי הערכת מצב בה בדקנו את עוצמת הזרימה והדרך הטובה ביותר להגיע אל המחולץ, תוך שמירה על בטיחותו ובטיחות צוות המחלצים".

לדבריו, "רכב הכיבוי הגיע עד לרכבו של המחולץ, ולאחר מכן ירד מחלץ והעביר את האדם המבוגר לרכב הכיבוי, ומשם למקום בטוח."