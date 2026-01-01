כיכר השבת
הגזירה על תקציב החינוך

קריאה בליכוד לסרב לצו בג"ץ: "לוקחים אוכל ממורים רק כי הם חרדים"

בעקבות צו חדש נגד הפסקת תקצוב למוסדות התומכים בטרור, יו״ר ועדת הכספים חה״כ חנוך מילביצקי הוציא הודעה נזעמת, בה התייחס גם לצו הביניים של בג"ץ שעצר את תקציב החינוך החרדי | "מקווה מאד ששר האוצר יסרב להיכנע למרד ויוודא שהתשלומים למורים החרדים עוברים כסדרם", התבטא מילביצקי (בארץ)

נשיא העליון יצחק עמית (צילום: פלאש90)

שופטי בג"ץ יצחק עמית, עופר גרוסקופף וגילה כנפי שטייניץ הוציאו צו על תנאי למדינה, בעתירות שהוגשו נגד החוק שמאפשר שלילת תקציבים ממוסדות חינוך ואף פיטורי מורים בשל הזדהות עם טרור.

הצו מחייב את המדינה להשיב עד סוף חודש אפריל 2026, ולהבהיר מדוע לא יבוטל החוק שעבר ביוזמת ח"כ צביקה פוגל ממפלגת עוצמה יהודית.

בעקבות הצו החדש, יו״ר ועדת הכספים חה״כ חנוך מילביצקי מהליכוד הוציא הודעה נזעמת, בה התייחס גם לצו הביניים של בג"ץ מאתמול (רביעי) שעצר את תקציב החינוך החרדי, בסך של כמיליארד שקלים.

ח"כ מיבליצקי (צילום: חיים גולדברג\פלאש90)

״אתמול המורדים בגלימות השחורות לקחו אוכל ממורים רק כי הם שייכים למגזר החרדי. היום הם עוצרים עוד חוק של הכנסת שמאפשר למשרד החינוך לפטר מורים תומכי טרור", התבטא מילביצקי.

חבר הכנסת הוסיף וקרא לשר החינוך שלא לציית לצו הבלתי חוקי לדבריו של בג״ץ, וככל שיש תומכי טרור במערכת, לפטרם לאלתר.

"מקווה מאד שגם שר האוצר יסרב להיכנע למרד, ויוודא שהתשלומים למורים ה עוברים כסדרם", סיכם מילביצקי.

