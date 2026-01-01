נשיא העליון יצחק עמית ( צילום: פלאש90 )

שופטי בג"ץ יצחק עמית, עופר גרוסקופף וגילה כנפי שטייניץ הוציאו צו על תנאי למדינה, בעתירות שהוגשו נגד החוק שמאפשר שלילת תקציבים ממוסדות חינוך ואף פיטורי מורים בשל הזדהות עם טרור.

הצו מחייב את המדינה להשיב עד סוף חודש אפריל 2026, ולהבהיר מדוע לא יבוטל החוק שעבר ביוזמת ח"כ צביקה פוגל ממפלגת עוצמה יהודית. בעקבות הצו החדש, יו״ר ועדת הכספים חה״כ חנוך מילביצקי מהליכוד הוציא הודעה נזעמת, בה התייחס גם לצו הביניים של בג"ץ מאתמול (רביעי) שעצר את תקציב החינוך החרדי, בסך של כמיליארד שקלים.

ח"כ מיבליצקי ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

״אתמול המורדים בגלימות השחורות לקחו אוכל ממורים רק כי הם שייכים למגזר החרדי. היום הם עוצרים עוד חוק של הכנסת שמאפשר למשרד החינוך לפטר מורים תומכי טרור", התבטא מילביצקי.

חבר הכנסת הוסיף וקרא לשר החינוך שלא לציית לצו הבלתי חוקי לדבריו של בג״ץ, וככל שיש תומכי טרור במערכת, לפטרם לאלתר.

"מקווה מאד שגם שר האוצר יסרב להיכנע למרד, ויוודא שהתשלומים למורים החרדים עוברים כסדרם", סיכם מילביצקי.