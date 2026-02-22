כיכר השבת
סיכונים לצד יתרונות

מחקר חדש מגלה סיכונים בבשר מתורבת

מחקר רחב היקף מגלה כי בשר שגודל במעבדה עשוי להוות בשורה לאנשים האלרגיים לבשר מסורתי - אך דווקא להגביר את הסיכון עבור הסובלים מתסמונת האלפא-גאל, אלרגיה הנגרמת מעקיצת קרציות ונעשית שכיחה יותר בארה״ב (בריאות)

1תגובות
בשר מתורבת במעבדה (צילום: Shutterstock)

במחקר חדש שפורסם ב־Journal of Agricultural and Food Chemistry, מדענים מאוניברסיטת אוקלנד בחנו את פרופיל החלבונים של תאי שריר בקר שגודלו במעבדה והשוו אותם לבשר בקר רגיל. מטרתם הייתה לבדוק האם "בשר מתורבת" - המיוצר מתאי בעלי חיים בתנאי מעבדה - טומן בחובו סיכונים או יתרונות מבחינה אלרגנית.

התוצאות הציגו תמונה מורכבת. אצל אנשים האלרגיים לבשר רגיל נרשמה ירידה בתגובת הנוגדנים (IgE) כלפי תאי הבשר המתורבת, דבר המרמז על סיכון נמוך יותר להתקף אלרגי. אולם אצל אנשים הסובלים מ'תסמונת האלפא-גאל', הנגרמת מנשיכת קרציית הלון־סטאר, קרה ההפך: הדגימות של בשר מתורבת עוררו תגובה חיסונית חזקה בהרבה.

החוקרים מצאו כי רמות גבוהות יותר של חלבונים המכילים את סוכר האלפא-גאל מופיעות דווקא בתאים שגודלו במעבדה. שלושה חלבונים נוספים שלא סווגו בעבר כאלרגניים על ידי ארגון הבריאות העולמי הראו גם הם תגובת נוגדנים חריגה.

לדברי פרופ’ רנוויק דובסון, ממחברי המחקר, "התוצאות מדגישות שבשר מתורבת אינו זהה לבשר רגיל גם מבחינה ביולוגית, ויש להעריך היטב את סיכוני האלרגיה האפשריים לפני שיווק מסחרי".

המחקר מגיע בעיצומן של סערות רגולטוריות סביב התחום. בארצות הברית כבר אושרו חמישה מוצרים מתורבתים לשיווק לאחר בדיקות FDA ו־USDA, אך מדינות כמו פלורידה וטקסס אסרו על מכירתם. הצוות בניו זילנד מציין כי בשלב הבא ייבחנו לא רק תאי השריר עצמם, אלא גם המוצרים הסופיים - לאחר תהליכי העיבוד והתיבול.

"הצלחת תעשיית הבשר המתורבת תלויה באמון הציבור," מוסיף דובסון, "ואמון נבנה רק באמצעות שקיפות מדעית ובדיקות בטיחות קפדניות."

מהו היחס בין האנשים האלרגיים לבשר לבין בעלי האלרגיה המיוחדת שנכתבה פה ? אם היחס הוא לטובת האלרגניים לבשר רגיל שעכשיו יוכלו לאכול בשר מעבדתי ,אז זה שווה .ונראה שזה ממש כך .
ירושלים

