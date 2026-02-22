לאחר 150 שנה | צביים ענקיים חוזרים לאי בהמוניהם

צבי הענק מגלפגוס ( צילום: Shutterstock )

לאחר יותר ממאה וחמישים שנה, הצעדים האיטיים אך הסמליים של צבי ענק נשמעים שוב באי פלוריאנה שבארכיפלג הגלפגוס. בימים האחרונים שחררו רשות הפארק הלאומי של הגלפגוס וארגון "גלפגוס קונסרבנסי" 158 צבי ענק, כחלק ממבצע שיקום אקולוגי יוצא דופן שזכה לשבחים ברחבי העולם המדעי.

שושלת אבודה שהתגלתה מחדש הצעד הנוכחי הוא שיאו של מסע שהחל בגילוי מפתיע בתחילת שנות ה־2000, כאשר מדענים גילו על הרי הזאב שבאי איסבלה צבים בעלי מאפיינים ייחודיים. ניתוח דנ״א גילה שחלקם נושאים מטען גנטי של הצב הענק של פלוריאנה - מין שנחשב לנכחד זה כ־180 שנה. כנראה, מלחים העבירו צבים חיים בין איים שונים לפני מאות שנים, ובכך שמרו בעקיפין על שושלתו של המין. בשנת 2015 הועברו 19 צבים מאיסבלה למרכז רבייה באי סנטה קרוז, שם הוקמה תוכנית רבייה ממוקדת במטרה להשיב את הצב הפלוריאני לתחייה. עד 2025 בקעו יותר מ־600 צאצאים, ונבחרו מתוכם 158 לשחרור לטבע - כולם נושאים בין 40% ל־80% מהמטען הגנטי המקורי של המין שנכחד.

נאס״א מכוונת את הדרך

בחירת האזורים לשחרור התבססה לא רק על עבודת שטח, אלא גם על נתוני לווין מתקדמים. מדענים השתמשו בצילומי לווין של נאס״א ו־ESA למדידת עומק הלחות, הצמחייה, טמפרטורות וגשם - במטרה למצוא נקודות בהן יהיה לצבים סיכוי מיטבי להישרדות בטווח הארוך. "אנחנו לא מתכננים לשנה הקרובה, אלא למאה הבאה," הסביר פרופ’ ג’ורגוס מונטרקיס מאוניברסיטת ניו יורק.

חיים חדשים לאי שחרב

החזרת הצבים היא חלק מפרויקט רחב יותר לשיקום אוצרות הטבע של פלוריאנה, הכולל הדברת עכברים וחזירים פולשים והחזרת תריסר מינים מקומיים שנעלמו מהאי. כבר עתה נראים סימני חיים מחודשים: פסיוני הגלפגוס שב לאי לאחר כמעט שתי מאות, ואוכלוסיות של לטאות וציפורי פינץ' משגשגות מחדש.

לפי ד"ר ראקן זהאווי מאחת הקרנות המעורבות במחקר, הצבים הענקיים הם מין מפתח במערכת האקולוגית - הם מפזרים זרעים, משנים את פני הנוף, ויוצרים בתי גידול חדשים ליצורים אחרים. תושבת האי ורוניקה מורה אמרה לרשת AP: “זהו חלום שמתגשם. אנחנו רואים בעיניים תוצאה של שנים של עבודה ואמונה בטבע שלנו.”