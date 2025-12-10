מחקר חדש מאוניברסיטת קיימברידג', שפורסם בכתב העת המדעי Proceedings of the Royal Society B, מציב את בני האדם במקום השביעי בדירוג היונקים בעלי זוגיות ארוכת שנים. את המקום הראשון תופס, באופן מפתיע, מין עכבר בשם 'עכבר הצבי הקליפורני', אחריו כלב הבר האפריקני, החפרפרת הדמרלנדית והזאב האתיופי. מעלינו, בפער קטן, גם הבונים האירואזיים, החיים עם אותו בן הזוג לאורך החיים בשיעור של כ-73 אחוזים - לעומת כ-66 אחוזים שזכו לכך בקרב בני האדם.

ד"ר מארק דייבל, אנתרופולוג ומוביל המחקר, בחן 35 מיני יונקים והשווה ביניהם לפי שיעור האחים המלאים - צאצאים החולקים גם אם וגם אב - לעומת אחים למחצה. לדבריו, נתון זה מאפשר למדוד את רמת היציבות וההמשכיות של קשרי הזוגיות בכל מין.

"באופן מפתיע, התברר שבני האדם שומרים על זוגיות יציבה ורבת שנים בצורה גבוהה למדי לעומת רוב היונקים," ציין דייבל. "כ-9 אחוזים בלבד ממיני היונקים נוהגים כך בטבע, ובני האדם נמנים עם המיעוט הזה."

עוד הוסיפו החוקרים להשוואה, גיבונים לבני-יד (מין קוף קטן) נרשמו עם שיעור של 63.5 אחוזים של אחים מלאים, מעט מתחת לבני האדם. קופים אחרים, כמו גורילות (6 אחוזים) ושימפנזים (4 אחוזים), מציגים רמות נמוכות בהרבה - וכמו כן דולפינים.

השוטרים שמרו על הגנב שבלע תכשיט במשך שישה ימים - הסבלנות השתלמה אריה רוזן | 18:16

חוקרים רבים מציעים כי ייתכן שקיים מעגל חיובי בין זוגיות ארוכת־שנים לבין תפקוד חברתי: ככל שגוברת היציבות בקשרים זוגיים, כך מתפתחות משפחות וקהילות בריאות ומתפקדות יותר, שבתורן תומכות שוב ביצירת זוגיות יציבה וחיי נישואין ארוכי טווח. דפוס זה עשוי ללמד על החשיבות של יציבות בקשר הזוגי עבור בניית קהילה בעלת רמת תפקוד גבוהה ואיכות חיים חברתית טובה יותר.