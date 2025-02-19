אחרי שהפכה את הכוכבים של המסעדות והמפתחות של המלונות לסמל איכות עולמי, מדריך מישלן פותח פרק חדש בעולם היין: מערכת דירוג חדשה שתעניק ליקבי יוקרה עד שלושה "אשכולות ענבים" - על פי איכות, זהות, איזון ועמידות לאורך שנים (בעולם)
בגוף תקשורת אמריקאי העריכו 80 מדינות על פי מגוון קריטריונים שכללו את ההיסטוריה התרבותית של המדינה, אזרחות, ואיכות החיים. ברשימת המדינות החזקות בעולם שפורמה השבוע מופיעה ישראל במקום השמיני והמכובד (חדשות)
נתונים מעודדים על מידת הרווחה והביטחון שמדינת ישראל מעניקה לאמהות. ארגון בינלאומי דרג מדינות בעולם היכן טוב יותר לאימהות וילדיהן. ישראל נמצאת במקום ה- 18 ואחריה צרפת במקום ה- 23, בריטניה במקום ה- 24, ארה"ב ממוקמת במקום ה-33 * תנחשו מי במקום הראשון??