כיכר השבת
הראשונים בהיסטוריה

"חגיגות יום הולדת": הזאב הקדמון שנכחד ושוחזר בעזרת דנ"א מציין שנה ללידה

אחרי היעלמות של שנים, חוקרי הביוטכנולוגיה בחברת קולוסל ביוסיינסז הודיעו לפני כשנה: נולדו בהצלחה שלושה זאבים קדמוניים ששוחזרו גנטית בעזרת דנ"א קדום וכלי עריכה מתקדמים - אירוע ראשון מסוגו בהיסטוריה, עכשיו הם כבר חוגגים יום-הולדת | הפרויקט המהפכני צפוי להשפיע גם על שימור מינים בסכנת הכחדה, עם תוכניות עתידיות להרחיב את הלהקה ולשחזר מינים נוספים (בעולם)

הזאבים רומולוס ורמוס (צילום: Colossal Biosciences)

לפני שנה בדיוק, צוין רגע היסטורי בעולם המדע: שני זכרים - רומולוס ורמוס - היו לבעלי החיים הראשונים בהיסטוריה שהושבו לחיים לאחר שנעלמו מהעולם. הזאבים הקדמוניים, תוצר הנדסה גנטית פורצת דרך, הם פרי עבודתה של חברת הביוטכנולוגיה קולוסל מדאלאס, שהציבה לעצמה מטרה להחיות מינים שנכחדו מזמן, ביניהם גם הממותה הצמרית.

הגורים שבועות לאחר הלידה (צילום: Colossal Biosciences)
הזאבים לאחר שלושה חודשים מהלידה (צילום: Colossal Biosciences)

הדרך להחייאת הזאב הקדמון דרשה עבודת גנטיקה מדויקת: מדעני קולוסל הצליחו לחלץ דנ"א עתיק משן ומגולגולת עתיקים, לשלב 20 שינויי גזע ייחודיים (מתוכם 15 ממקורות עתיקים) בתאי זאב אפור, ולהשתיל את העובר המתוקן ברחם של כלבת בית. צמד הזאבים והנקבה הצעירה, שנקראה ח'אליסי, מוקפים ב-10 אנשי צוות שמתחזקים שטח אקולוגי מגודר בן 2,000 דונם, שמיקומו נשמר בסוד למען ביטחונם.

החוקרים מדווחים כי לזאבים הקדמוניים מאפיינים ייחודיים: פרווה לבנה, גודל גוף מרשים, צוואר וכתפיים שריריים וראש רחב במיוחד. "רמוס אמיץ ונועז, רומולוס זהיר ובעל ביטחון פנימי," מספרים המדענים. כיום כל זאב שוקל מעל 54 ק"ג, וצפוי להגיע למשקל של כ-63 ק"ג בבגרותו.

עוגת היום-הולדת שהוכנה לזאבים (צילום: Colossal Biosciences)
העוגה לאחר הסעודה... (צילום: Colossal Biosciences)

ד"ר בת' שפירו, המדענית הראשית בפרויקט, הדגישה: "הזאבים פורחים - הרבה מעבר למה שיכולנו לצפות. הכי חשוב, העריכות הגנטיות פעלו בדיוק והחיות בריאות וחזקות". מבחינת החברה, זה רק צעד ראשון: בעתיד הקרוב תורחב הלהקה לשישה עד שמונה זאבים, מה שיאפשר לחקור דינמיקה קבוצתית ולדחוף את מדע ההחייאה קדימה.

בנוסף לשימור המינים הנכחדים, בקולוסל רואים בתהליך החדש פוטנציאל לטיפול בזנים נכחדים, כמו הזאב האדום הנמצא כיום בסכנת הכחדה חמורה. "אנחנו מאמינים שבעזרת הטכנולוגיה אפשר להחזיר גיוון גנטי ולשפר את עמידותם של מינים מאוימים," מסביר ראש מחלקת הטיפול של קולוסל.

הפרויקט, לו גויס סכום עתק של מעל 400 מיליון דולר והערכת שווי של יותר מ-10 מיליארד דולר, מתוכנן להתרחב גם לשחזור ממותות, דודואים וטיגריס טסמני - ובכך לשנות את עתיד השימור הביולוגי בעולם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר