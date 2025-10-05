הזאבים רומולוס ורמוס ( צילום: Colossal Biosciences )

לפני שנה בדיוק, צוין רגע היסטורי בעולם המדע: שני זכרים - רומולוס ורמוס - היו לבעלי החיים הראשונים בהיסטוריה שהושבו לחיים לאחר שנעלמו מהעולם. הזאבים הקדמוניים, תוצר הנדסה גנטית פורצת דרך, הם פרי עבודתה של חברת הביוטכנולוגיה קולוסל מדאלאס, שהציבה לעצמה מטרה להחיות מינים שנכחדו מזמן, ביניהם גם הממותה הצמרית.

הגורים שבועות לאחר הלידה ( צילום: Colossal Biosciences )

הזאבים לאחר שלושה חודשים מהלידה ( צילום: Colossal Biosciences )

הדרך להחייאת הזאב הקדמון דרשה עבודת גנטיקה מדויקת: מדעני קולוסל הצליחו לחלץ דנ"א עתיק משן ומגולגולת עתיקים, לשלב 20 שינויי גזע ייחודיים (מתוכם 15 ממקורות עתיקים) בתאי זאב אפור, ולהשתיל את העובר המתוקן ברחם של כלבת בית. צמד הזאבים והנקבה הצעירה, שנקראה ח'אליסי, מוקפים ב-10 אנשי צוות שמתחזקים שטח אקולוגי מגודר בן 2,000 דונם, שמיקומו נשמר בסוד למען ביטחונם. החוקרים מדווחים כי לזאבים הקדמוניים מאפיינים ייחודיים: פרווה לבנה, גודל גוף מרשים, צוואר וכתפיים שריריים וראש רחב במיוחד. "רמוס אמיץ ונועז, רומולוס זהיר ובעל ביטחון פנימי," מספרים המדענים. כיום כל זאב שוקל מעל 54 ק"ג, וצפוי להגיע למשקל של כ-63 ק"ג בבגרותו.

עוגת היום-הולדת שהוכנה לזאבים ( צילום: Colossal Biosciences )

העוגה לאחר הסעודה... ( צילום: Colossal Biosciences )

ד"ר בת' שפירו, המדענית הראשית בפרויקט, הדגישה: "הזאבים פורחים - הרבה מעבר למה שיכולנו לצפות. הכי חשוב, העריכות הגנטיות פעלו בדיוק והחיות בריאות וחזקות". מבחינת החברה, זה רק צעד ראשון: בעתיד הקרוב תורחב הלהקה לשישה עד שמונה זאבים, מה שיאפשר לחקור דינמיקה קבוצתית ולדחוף את מדע ההחייאה קדימה.

בנוסף לשימור המינים הנכחדים, בקולוסל רואים בתהליך החדש פוטנציאל לטיפול בזנים נכחדים, כמו הזאב האדום הנמצא כיום בסכנת הכחדה חמורה. "אנחנו מאמינים שבעזרת הטכנולוגיה אפשר להחזיר גיוון גנטי ולשפר את עמידותם של מינים מאוימים," מסביר ראש מחלקת הטיפול של קולוסל.

הפרויקט, לו גויס סכום עתק של מעל 400 מיליון דולר והערכת שווי של יותר מ-10 מיליארד דולר, מתוכנן להתרחב גם לשחזור ממותות, דודואים וטיגריס טסמני - ובכך לשנות את עתיד השימור הביולוגי בעולם.