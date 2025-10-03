כיכר השבת
לאחר חיסולם של 17 חברי קרטל

לא רואה בעיניים | טראמפ מכריז מלחמה על קרטלי הסמים ומעורר סערה

הממשל האמריקאי הודיע לקונגרס כי הוא רואה עצמו בעימות חמוש מול קרטלי הסמים, שמוגדרים כארגוני טרור ומבריחיהם כ"לוחמים בלתי חוקיים" | ההכרזה שימשה להצדקת תקיפות צבאיות קטלניות בים הקריבי, אולם עוררה התנגדות עזה מצד משפטנים ומחוקקים (בעולם)

לא רואה בעיניים. טראמפ (צילום: Shutterstock)

הודעה סודית שנשלחה מקונגרס חשפה כי הנשיא קבע שהמדינה נמצאת בעימות חמוש עם קרטלי הסמים, אותם הגדיר כארגוני טרור הפוגעים בארה"ב. בעקבות ההכרזה, אישר טראמפ לנהל בשבועות האחרונים שלוש תקיפות צבאיות נגד כלי שיט שעל פי החשד קשורים לקרטל טרן דהּ-אראגואה, שבהמלכן נהרגו לפחות 17 בני אדם.

ההחלטה להגדיר מבריחי הקרטלים כ"לוחמים בלתי חוקיים" מאפשרת לממשל לפעול באמצעים צבאיים תקיפים נגד כלי שיט הנושאים סמים בים הקריבי, תוך עקיפת הליכי איזוק וחקירה פלילית. החלטה נעשתה לאחר שמחוקקים אמריקאים - בראשם חברי סנאט דמוקרטים - יצאו נגד התקיפות החדשות, בטענה שמדובר בהוצאה להורג ללא משפט ובחריגה חמורה מכללים חוקיים ומוסריים.

משפטנים בכירים בדיני מלחמה בארה"ב מערערים אף הם על חוקיות הצעד. ג'פרי ס. קורן, יועץ משפטי ראשי לשעבר בצבא, טוען שקרטלי הסמים אינם עוסקים ב"מעשי איבה" שמצדיקים הכרזת מלחמה, ורומז כי מדובר ב"קריעת כללי המשפט הבינלאומי". מומחים לדיני מלחמה מדגישים שחוקי המשפט הבינלאומי מאפשרים פעולה צבאית רק נגד ארגונים המבצעים תקיפה חמורה בהיקף ובאפקט, ואילו מסחר בסמים, כך טוענים, אינו עומד בקריטריונים אלה.

עורכי דין מהפנטגון וממחלקת המשפטים ניסו גם הם להציג בפני מחוקקים את הנימוקים החוקיים כנגד המבצע שנעשה בו נהרגו כאלה החשודים כשייכים לקרטלים ידועים, לטענתם הדיווחים מראים כי אפילו בפן המודיעיני לא התקבלו נתונים חד-משמעיים על זהות הקורבנות ולא נשללה האפשרות שחלקם היו סוחרי סמים זוטרים בלבד, וכי פעולות כאלה - ללא בסיס מודיעיני מוצק - עלולות להיחשב להפרה של דיני המלחמה ושל עקרונות יסוד במשפט הבינלאומי.

במקביל, הוגשה בסנאט הצעת חוק המעניקה לנשיא טראמפ סמכויות להשתמש בכוח צבאי נגד כל מדינה או קבוצה אותה יגדיר כמעורבת במסחר בסמים, מה שמבוצע לדעת גורמים משפטיים ומדיניים "בהיקף חסר תקדים".

מהלך שמוביל טראמפ נתקל בהתנגדות משפטית ופוליטית חריפה, ומעלה תהיות כבדות משקל בנוגע לשימוש בכוח צבאי במאבק בפשיעה בינלאומית. עד להכרעת הקונגרס בסוגיה, ארה"ב עשויה להיכנס לעידן חדש בו קרטלי סמים ייתפסו לא רק כאויב פנימי - אלא כגורם מלחמה לכל דבר ועניין.

