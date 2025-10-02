מעצר המשט לעזה ( צילום: משרד החוץ )

במהלך יום כיפור נכנס משט "סומוד" למים הטריטוריאליים של ישראל, במטרה לפרוץ את הסגר הימי ברצועת עזה. חיל הים, בפיקוד אלוף דוד סער סלמה, השתלט על 41 כלי שיט ועצר 425 פעילים, בתגובה לפעולה שתוארה על ידי חיל הים כ"חסר תקדים".

בשלב הפתיחה, בשעה ובמיקום שתוכננו מראש, השתלטו לוחמי שייטת 13 בו-זמנית על שש הספינות המובילות: סירוס, אלמה, ספקטרה, הוגה, אדרה ודיר יאסין. במהלך ההשתלטות בוקר אחד הכלים החל לשקוע בעקבות תקלה טכנית, ולוחמי החיל חילצו את הפעילים שהיו עליה. עם התקרבות המשט למים הטריטוריאליים, קראה קצינת חיל הים לפעילים לסגת, אך הם סירבו, והמשיכו בדרכם לצורך פרובוקציה. בשעות הצהריים הגיעו ראשוני הפעילים לנמל אשדוד, שם צפוי להתחיל הליך החזרתם למדינות המקור. במקביל, משרד החוץ הפיץ תיעוד מההשתלטות על אחת הספינות, שבו נראים לוחמי חיל הים לצד הפעילה גרטה טונברג, שהשתתפה גם במשט קודם.

מעצר המשט לעזה ( צילום: משרד החוץ )

שר הביטחון ישראל כ"ץ בירך את צה"ל וגופי הביטחון על עצירת משט הטרור לעבר רצועת עזה.

"ברכות לצה"ל ולכלל גופי הביטחון על ביצוע מופתי בעצירת ונטרול משט הטרור לעזה. מלאכת קודש בעיצומו של היום הקדוש - למען ביטחון מדינת ישראל".