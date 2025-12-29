האם התקווה להפיל את משטר האייתוללות בטהרן מתחילה להתממש? מהומות ענק פרצו היום (שני) באיראן בעקבות המצב הכלכלי הקשה במדינה. בעקבות ההפגנות הודיע בין היתר נגיד הבנק המרכזי של איראן כי הוא מתפטר מתפקידו.

חשבון "המוסד בפרסית", המזוהה עם המוסד הישראלי, פרסם הודעה ובה קריאה לאזרחים לצאת לרחובות. ""צאו יחד לרחובות. הגיע הזמן. אנחנו איתכם. לא רק מרחוק ומילולית. אנחנו איתכם גם בשטח", נכתב.

המצב הכלכלי באיראן בכי רע. המטבע המקומי צנח לשפל היסטורי, והאזרחים המודאגים שמרגישים את הזינוק הדרמטי במחירי המזון יצאו נזעמים לרחובות. ולפי הקריאות יש להם בטן מלאה על ההנהגה.

לפי דיווחים, בהפגנות נשמעו בין היתר קריאות נגד המנהיג העליון חמינאי ובעד השאה - המנהיג ששלט באיראן לפני המהפכה החומייניסטית. מפגינים נשמעו צועקים "מוות לדיקטטור".

ההפגנות מתרחשות כשברקע דיווח של האתר 'איראן אינטרנשיונל', מפי מקורות צבאיים, ולפיו משמרות המהפכה של איראן מפתחות ראשי קרב כימיים וביולוגיים עבור טילים בליסטיים ארוכי־טווח.

המקורות דיווחו כי הפעילויות של משמרות המהפכה הואצו בחודשים האחרונים ונמשכות על רקע מתחים אזוריים גוברים והחשש בטהרן מהאפשרות של עימות ישיר נוסף מול ישראל, חודשים לאחר מבצע 'עם כלביא'.

הגורמים הצבאיים אמרו לאתר כי: "תוכניות אלה מבוצעות במידה רבה תחת פיקוח כוח האוויר והחלל של משמרות המהפכה וכוללות אופטימיזציה של טילים בליסטיים לנשיאת חומרים כימיים וביולוגיים, וכן שדרוג מערכות הפיקוד והבקרה הנלוות".

כזכור, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן אמר בסוף השבוע כי מדינתו "במצב של מלחמה כוללת עם ארה"ב, ישראל ואירופה", והתייחס לאפשרות שתתחדש המלחמה עם ישראל. "הם לא רוצים שהמדינה שלנו תעמוד על רגליה", אמר.

הנשיא האיראני הוסיף: "כעת אנחנו חזקים יותר מבחינה צבאית מאשר כשהאויבים תקפו, אם הם יתקפו אותנו, הם כמובן ייענו בתגובה תקיפה יותר. התקווה שלהם היא שיקרה משהו מבפנים כדי שיוכלו להתחיל להתערב".