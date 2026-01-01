בטקס סמלי רב עוצמה שנערך במוזיאון הצבא הפולני, נחתמה אחת העסקאות המשמעותיות ביותר בתולדות הביטחון של מזרח אירופה. פולין, שנמצאת בעיצומו של מסע התחמשות חסר תקדים, חתמה על חוזה ענק בשווי 4 מיליארד דולר (16.4 מיליארד זלוטי) עם ענקית הטכנולוגיה הדרום-קוריאנית Hanwha Aerospace.

העסקה היא הרבה מעבר לרכש נשק רגיל; היא הצהרת כוונות פוליטית וצבאית. פולין ממצבת את עצמה כראש החץ של נאט"ו בחזית המזרחית, כשהיא מבססת את כוחה על שילוב ייחודי בין פלטפורמות פולניות לבין "המוח" והחימוש המדויק מהמזרח הרחוק.

ה-CGR-080: מוות כירורגי ממרחק 80 ק"מ

בלב החוזה עומדת אספקה מאסיבית של טילי CGR-080 מונחים. מדובר בחוד החנית של עולם הארטילריה המודרנית:

דיוק כירורגי: הטיל מתאפיין בסטייה של עד 15 מטרים בלבד מהמטרה – יכולת המאפשרת פגיעה בנקודות תורשה בעומק האויב תוך צמצום נזק היקפי.

ניווט חכם: שילוב של מערכות GPS וניווט אינרציאלי (INS) המבטיח הגעה ליעד גם בסביבה רווית שיבושים אלקטרוניים.

השילוב הפולני: הטילים ישוגרו ממערכת ה-Homar-K, המורכבת על משאיות Jelcz מתוצרת פולין. זהו שילוב שמבטיח שחלק ניכר מהערך המוסף של העסקה נשאר בתוך התעשייה המקומית.

לא רק נשק – ברית אסטרטגית

ג'יי-איל סון, נשיא Hanwha Aerospace, הגדיר את החתימה כ"נקודת מפנה היסטורית". בניגוד לספקיות נשק אחרות, דרום קוריאה הוכיחה יכולת לספק טכנולוגיית קצה בלוחות זמנים קצרים במיוחד – קריטי עבור פולין שחשה את נשיפת הדוב הרוסי על עורפה.

העסקה מתבצעת באמצעות מיזם משותף (Joint Venture) בין הקוריאנים לחברת WB Electronics הפולנית, מה שמבטיח לוורשה לא רק את הטילים עצמם, אלא גם את הידע (Know-how) לתחזק ולפתח את המערכות בעשורים הבאים.

שורה תחתונה: פולין היא ה"קיר" של אירופה

בעוד מדינות אחרות במערב אירופה עדיין מתלבטות לגבי קצב ההתחמשות, פולין פועלת במהירות של המאה ה-21. עם ארסנל ארטילרי כזה, וורשה לא רק מגינה על גבולותיה, אלא הופכת למוקד הכוח הצבאי המשמעותי ביותר ביבשת, כשהיא נשענת על טכנולוגיה קוריאנית שנועדה במקור להרתעת צפון קוריאה – וכעת מיושמת מול האיומים של מזרח אירופה.