אחרי הביקורת הגוברת נגד המשטרה, בעקבות אירועי הפרת סדר משמעותיים בכפר תראבין ובסביבתו, המשטרה נכנסה היום (שלישי) בכוחות מתוגברים לכפר הבדואי שם התרחשו התקריות.

כבר אמש, החלה המשטרה בהטלת עוצר מוחלט על העיר הבדואית, במהלך הפעילות אף נזרקו רימוני הלם.

לפי הודעת המשטרה, מאות שוטרי המחוז הדרומי, לוחמי המשמר לאומי של מג״ב, מסתערבי החטיבה הטקטית של מג״ב, יחידה 33, סיירת האופנועים הארצית, יחידות הכלבנים, הפרשים והיחידה האווירית של משטרת ישראל פועלים במבצע ״סדר חדש״ בנגב בכפר תראבין.

המשטרה הודיעה כי בפעילות יזומה ונחושה להגברת הביטחון והמשילות ביישוב תראבין בדרום נעצרו עד כה 24 חשודים: הבוקר נעצרו 4 קטינים שיידו אבנים לעבר כוחות המשטרה, נרשמו 87 דוחות תנועה ע"י סיירת אופנועים של אגף התנועה, ניתנו 23 הודעות של צווי הריסה.

"משטרת ישראל ממשיכה בפעילות מבצעית רחבת היקף לשמירה על הסדר הציבורי, חיזוק תחושת הביטחון ואכיפת שלטון החוק בכפר תראבין שבדרום."

כאמור, בהנחיית השר לביטחון לאומי ומפכ"ל המשטרה, הוטלה המשימה על המשמר הלאומי של מג״ב, בשיתוף המחוז הדרומי ויחידות ארציות- לוחמי המשמר הלאומי דרום פרוסים בשטח יחד עם כלל הכוחות ופועלים בנחישות במסגרת פעילות יזומה ומתמשכת, הכוללת סיורים רגליים וממונעים, הקמת מחסומים בכניסות וביציאות מהיישוב, בידוק חשודים וכלי רכב, ושימוש במגוון אמצעים לשמירה על ביטחון הציבור והמשילות.

מפקד המשמר הלאומי, ניצב נחשון נגלר, קיים הערכת מצב משותפת עם מפקד המחוז הדרומי ניצב חיים בובליל, ויחד עם גורמי הפיקוד, על ההיערכות המבצעית והמשך פעילות נחושה ובלתי מתפשרת נגד כל גילוי של אלימות והפרת סדר.

"משטרת ישראל מבהירה: כל אירוע אלימות, ובכלל זה יידוי אבנים לעבר כוחות הביטחון, יטופל ביד קשה ובאפס סובלנות והדין ימוצה עם כלל המעורבים. אנו קוראים לתושבים לשתף פעולה עם כוחות המשטרה ולהישמע להוראות השוטרים הפועלים למען ביטחונם ושלומם."

צפו בתיעוד שפרסמה המשטרה.