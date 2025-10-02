נתניהו וטראמפ בבית הלבן ( צילום: אבי אוחיון לע"מ )

לפי דיווח של BBC, ראש הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, עז א־דין אל־חאדד — שנחשב ל"מפקד האחרון" שהחליף את מוחמד דף — אותת למתווכים כי הוא מתנגד לתוכנית הפסקת האש שהציג הממשל האמריקני וצפוי לדחות אותה. על‑פי ההבנות מהשיחות, אל־חאדד רואה בתוכנית מהלך שמטרתו למעשה לסיים את שליטת חמאס בעזה, ולכן מעוניין להמשיך בלחימה.

הדיווח מדגיש כי למרות ההתנגדות של הזרוע הצבאית, חלק מההנהגה הפוליטית של חמאס שממוקמת בקטאר הביעה נכונות לבחון את התוכנית ואף לשקול קבלתה בהתאמות. עם זאת, השפעתה של ההנהגה הזאת מוגבלת: השליטה המעשית על גורל החטופים נמצאת בידי הזרוע הצבאית בעזה, ולכן ההחלטה הסופית נוטה להתקבל שם. אחד המכשולים המרכזיים מבחינת חמאס הוא סעיף פירוז הנשק: הפרדה וסילוק מנגנוני הנשק והמנהרות יפחיתו את היכולת של הארגון לשלוט בעזה — הן מבחינה ביטחונית והן מבחינה פוליטית. בתוכנית האמריקנית נקבע שהתהליך ייעשה בפיקוח משקיפים עצמאיים וחיצוניים, מה שחמאס תופס כחדירה לריבונותו וכמנגנון כבול שקשה לעקוף. נוסח נוסף שגורם לחשש בארגון הוא דרישת שחרור כל החטופים בתוך 72 שעות מרגע יישום התוכנית — מהלך שמסיר מידית את מנוף הלחץ העיקרי של חמאס ושולל ממנו כלי מיקוח מרכזי. בריטניה: נעצר אחרי שפרסם פוסט נגד חמאס - וזה לא החלק הכי הזוי בסיפור יוסי נכטיגל | 01.10.25 השר הביטחוניסט על המתווה: "חמאס לא יסכים, אבל אל לנו להיבהל" ארי כהן | 30.09.25 גורם בחמאס אמר לערוץ "אל-ערביה" כי התנועה ביקשה שניהול רצועת עזה ייעשה על ידי ועדה פלסטינית ולא בינלאומית, וכן להבחין בין נשק המשמש להגנה לבין נשק המשמש להתקפה. עוד הוסיף כי חמאס דרשה מהמתווכות הבהרות לגבי חלק מהסעיפים בתוכנית טראמפ, לצד ערבויות להפסקה סופית של המלחמה ולוח זמנים לנסיגה מעזה. בתוך כך, שר החוץ של מצרים התייחס למצב ברצועת עזה ותדרך כלי תקשורת ערביים כי "איננו רואים כל עתיד לחמאס ברצועה".

מחבלי ורוצחי חמאס ( צילום: אלי /פלאש 90 )

הבית הלבן הודיע היום (חמישי) כי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יש כוונה להציב דד־ליין לתגובת חמאס על התוכנית להסכם סיום הלחימה בעזה, אותה הציג במסיבת העיתונאים עם ראש הממשלה נתניהו ביום שני. בהודעת הממשל נאמר כי "הנשיא יציב קו אדום בנוגע לאורך הזמן שיינתן לחמאס כדי לקבל את ההצעה הנתמכת על ידי ישראל".

המסר מוושינגטון מגיע ימים ספורים בלבד לאחר פרסום המסמך המורכב מ־20 סעיפים: מהבית הלבן נמסר שהזמן שנותר לחמאס לשקול את ההצעה מתקצר במהירות. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט אמרה בראיון ל"פוקס ניוז" כי הנשיא "יצטרך להציב" דד־ליין וכי היא בטוחה שהוא יעשה כן.

במקביל, טראמפ עצמו אמר לפני יומיים כי לחמאס ניתנו "3–4 ימים" להגיב וכי אם הארגון יסרב — "אין מקום יותר למו״מ" וכי "ישראל רשאית לעשות מה שצריך". הנשיא הדגיש כי מדינות נוספות כבר הצטרפו להבעת תמיכה בתוכנית וכי ההצעה רחבה יותר מעזה בלבד.

הבית הלבן תיאר את התוכנית כ"מקיפה ומפורטת" ועובדת עליה בצוות הנשיא — צעד שהממשל מקווה ולקוות כי יוביל להסכמה. מצד שני, המסר מוושינגטון מבהיר שהלחץ להשגת החלטה מהירה עלה בשלב הנוכחי.