סערה ציבורית מתפתחת בניו־יורק לאחר שנחשף הרכב ועדת טקס ההשבעה של ראש העיר הנבחר, זוהראן ממדאני. הטקס צפוי להתקיים ביום חמישי השבוע.

על פי דיווח בניו יורק פוסט, בין חברי הוועדה נמנה פעיל פוליטי המזוהה עם ארגון שמאל הקיצונ, שבעבר שיבח בפומבי מעשה של קריעת פוסטרים המציגים חטופים ישראלים.

מדובר באלווארו לופז, פעיל וארגן בולט ב-DSA. הלה הגיב בעבר לסרטון שבו נראו נשים קורעות פוסטרים של חטופים ישראלים שנתלו ברחובות ניו־יורק, וכתב ברשתות החברתיות: “כל מה שאני רואה כאן הן גיבורות”.

הפוסט עורר אז זעם רב בקרב הקהילה היהודית וארגונים פרו-ישראליים, אך כעת שב לכותרות בעקבות מינויו הרשמי לוועדת ההשבעה.

לאחר שהדברים נחשפו מחדש, לופז ניסה למזער את הסערה וטען כי אינו זוכר את הדברים שכתב, והוסיף כי ייתכן שהתגובה נכתבה בתקופה “כאוטית”, וכי לא בהכרח התכוון לתמוך בפגיעה במשפחות החטופים עצמם. עם זאת הבהרותיו לא הצליחו להרגיע את הביקורת.

על פי הדיווח, זו אינה ההתבטאות השנויה במחלוקת היחידה בעברו של לופז. הוא פרסם בעבר פוסטים חריפים נגד פוליטיקאים אמריקאים, בהם האשים חבר קונגרס בכך ש”דם של ילדים פלסטינים על ידיו” – ניסוחים שנתפסו כקיצוניים ומסיתים.

הפרשה מצטרפת לשורת מינויים שנויים במחלוקת בסביבתו של ממדאני. בימים האחרונים דווח כי גורם בכיר נוסף בצוות המעבר של ראש העיר הנבחר נאלץ להתפטר לאחר שעלו מחדש ציוצים אנטישמיים שפרסם בעבר. בנוסף, גם צירופה של דמויות ציבוריות המזוהות עם עמדות חריפות בנושא ישראל-פלסטין עורר ביקורת רחבה.

גורמים בקהילה היהודית בעיר מביעים דאגה עמוקה מהרכב הוועדה ומהמסרים העולים ממנו. לדבריהם, מינוי אנשים שהביעו בעבר זלזול בחטופים או שיח מסית כלפי ישראל ויהודים, פוגע בתחושת הביטחון ובאמון של קהילה גדולה ומשמעותית בעיר.

נכון לעכשיו, ממשרדו של ממדאני לא נמסרה תגובה רשמית לפרשה. עם זאת, הסערה הציבורית סביב המינויים מעלה שאלות נוקבות בנוגע לערכיו של ראש העיר הנבחר, ולכיוון המדיני-חברתי שבו הוא מתכוון להוביל את ניו־יורק עם כניסתו לתפקיד.