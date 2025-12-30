כחודש לאחר שהוגשה בקשת החנינה, ובעקבות דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמש, שלפיהם שוחח עם הרצוג ו"החנינה בדרך", בקואליציה שוקלים לפנות מחדש לנשיא כדי שישוחח עם הצדדים במשפט נתניהו ולא ימתין להימשכות תהליך בקשת החנינה.

על פי הדיווח הערב (שלישי) בכאן חדשות, בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו תומכים בתחילת שיחות בחסות הנשיא יצחק הרצוג בין התביעה לעורכי דינו בניסיון לגבש הסדר טיעון משופר.

כזכור, בקשת החנינה הוגשה לנשיא בסוף החודש שעבר. הבקשה לא כללה הודאה באשמה או הבעת חרטה על המעשים שבגינם נאשם במסגרת משפטו. מטעם הרצוג נמסר אז כי "החלטת הנשיא צפויה תוך מספר שבועות".

בהצהרה ראשונה לאחר בקשת החנינה התייחס נתניהו להשלכות משפטו על הלך הרוח הציבורי ואף למצב הביטחוני. "האינטרס האישי שלי היה ונותר להמשיך את התהליך עד סופו, עד לזיכויי המלא בכל האישומים. אבל המציאות הביטחונית והמדינית, האינטרס הלאומי, אלה מחייבים אחרת. מדינת ישראל ניצבת מול אתגרים כבירים".

כעת, בקשת החנינה של נתניהו ממתינה לחוות הדעת של הפרקליטות, שהתבקשה וטרם הוגשה למחלקת החנינות במשרד המשפטים. ההערכה היא כי הפרקליטות תטען שאין לקבל את בקשת החנינה כלשונה, ללא שום הודאה באשמה מצדו של ראש הממשלה.